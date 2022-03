Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt umożliwiający m.in. mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję i pozwalający też na wzmocnienie sankcji na poziomie krajowym. Müller dopytywany podczas konferencji prasowej o szczegóły projektu poinformował, że proponowane przepisy zakładają też zakaz importu węgla z Rosji.

"Powołując się na klauzulę bezpieczeństwa poszliśmy o krok dalej w tych przepisach. Wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji. To zostanie wpisane wprost do ustawy. Zdajemy sobie sprawę, że może budzić to wątpliwości prawne. Niestety uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję UE w tym zakresie" - mówił Müller.

Jak dodał zapis dotyczący importu węgla został zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "Z żalem mówię, że UE nie zdecydowała się wcześniej na te działania. Zdajemy sobie sprawę z ryzyka niestety przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Mówię o tym publicznie, bo obawiam się w przyszłości tych postepowań przed TSUE. Ale nie chcemy pozwolić, aby dalej taki import był możliwy na terenie Polski, licząc się z pewnymi ryzykami" - mówił rzecznik rządu.

Zauważył przy tym, że w Polsce import węgla z Rosji prowadzą jeszcze podmioty prywatne. "Chcielibyśmy to uniemożliwić. Za łamanie tego typu przepisu będą przewidziane kary finansowe, weryfikację będzie podejmowała Służba Celna" - dodał.

W tym tygodniu plan odchodzenia od importu z Rosji m.in. ropy

W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki i minister klimatu Anna Moskwa przedstawią plan odchodzenia od dostaw z Rosji m.in. ropy - zapewnił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany we wtorek przez dziennikarzy, kiedy poznamy plan odchodzenia od handlu węglowodorami z Rosją, wyjaśnił, że plan odchodzenia m.in. od dostaw ropy, "bo te są największym wyzwaniem w kontekście zmian w dostawach, (...) na pewno zostanie przedstawiony w tym tygodniu".

"Będziemy informować o konferencji prasowej niebawem premiera Mateusza Morawieckiego i minister klimatu Anny Moskwy, bo w tym gronie będzie to przedstawione" - powiedział Müller.

Jak zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier, Polska przedstawi swój plan odejścia od źródeł energii z Rosji, który według szefa rządu będzie jednym z najbardziej radykalnych planów odejścia od rosyjskich węglowodorów.(PAP)

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski

Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. związanej z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Müller poinformował, że Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Jak mówił, na razie zaakceptowane są zmiany kierunkowe. Wyjaśnił, że aktualizacja założeń PEP 2040 dotyczy wyzwań geopolitycznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy oraz przyspieszeniem wszelkich działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Docelowy dokument zostanie wypracowany w dalszych pracach rządowych, legislacyjnych, które będą kontynuowane w najbliższym czasie" - oświadczył rzecznik rządu.

Przyjęta w ub. r. przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje m.in. wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc., do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc., do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.

Zgodnie z dokumentem, w 2030 r. węgiel ma stanowić nie więcej niż 56 proc. w wytwarzaniu energii elektrycznej, w 2040 r. – nie więcej niż 28 proc.(PAP)