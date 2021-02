"Spółka zastrzega jednocześnie, że prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za rok 2020, których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 22 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)