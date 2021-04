Przedsięwzięcia te potwierdzają, że w dużej mierze to właśnie Azja może być beneficjentem ożywienia na rynku stali. Jak wskazują ostatnie szacunki World Steel Association, światowy popyt na stal wzrośnie w 2021 r. o ok. 5,8 proc. do 1,9 mld ton. To więcej niż wcześniej przewidywano. I większość zysków płynących z tak dobrych danych będzie absorbowana przez firmy działający na Dalekim Wschodzie.