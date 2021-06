Reklama

"Będziemy inwestować znaczne ilości środków we wdrożenie 5G, również w odnowienie naszej sieci mobilnej i będzie to kilkaset mln zł w nadchodzących latach, mniejsze w latach 2021 i 2022, a potem zwiększamy w latach kolejnych. Pomimo tego będziemy w stanie utrzymać capex na obecnym poziomie, a przy narastającej EBITDAaL będziemy dążyć do wzrostu generacji gotówki. Będzie to mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie dźwigni" - powiedział Kunicki podczas wideokonferencji dla inwestorów i analityków.

Dodał, że jest też element potencjalnego jednorazowego wydatkowania gotówki na 5G.

"My czekamy niecierpliwie na warunki aukcji, która zostanie ogłoszona, tak, żebyśmy mieli lepsze rozeznanie czego się po niej spodziewać" - dodał Kunicki.

W przedstawionej dziś strategii .Grow Orange Polska na lata 2021-2024, spółka zakłada niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wraz z podniesieniem prognozy tego wskaźnika na 2021 r.) oraz niski jednocyfrowy wzrost przychodów. Średni roczny zakładany poziom ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex) to 1,7-1,9 mld zł.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)