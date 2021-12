W poniedziałek (6 grudnia 2021r.) odbyła się oficjalna premiera aplikacji TokLok. Zdaniem twórców jest to „najbezpieczniejszy komunikator na świecie”.

Reklama

- Główne zasady podczas pracy nad TokLokiem były takie, by trzymać się dobrych praktyk oraz zapewnić całkowite bezpieczeństwo i anonimowość dla klientów – mówi Michał Niciński, jeden z twórców komunikatora TL.

- W wirtualnym świecie niebezpieczeństwa czekają na każdym rogu – przypomina Niciński. Jak zaznacza, wiele osób interesuje się naszymi danymi. – Głównie pod profilowanie, wyświetlanie reklam – w skrócie chodzi o zarobienie na nas – dodaje.

- Nie używamy w komunikacji serwerów, wiadomości nie są nigdzie przechowywane – tak samo jak dane użytkownika – tłumaczy Paulina Woźniak- Kołodziej.

Do kogo jest skierowana aplikacja? – Do firm, które cenią sobie prywatność i chronią własne dane i pliki, do instytucji – również instytucji użytku publicznego – zaznacza Woźniak- Kołodziej. Jak dodaje, to komunikator także dla „przysłowiowego Kowalskiego – czyli każdego z nas, kto chce bezpiecznie rozmawiać z rodziną”.

Jaka będzie cena dla użytkowników? Workspace dla dwóch osób to koszt 5 zł/miesięcznie. Stawki dla firmy są ustalane indywidualnie.