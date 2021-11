W ciągu roku (dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.) – grupa GAFAM, czyli wielka piątka firm technologicznych wypracowała 300 mld dolarów zysku netto z 1,350 bln dolarów przychodu.

W porównaniu z poprzednim okresem dwunastu miesięcy, ich zyski eksplodowały: +43 proc. dla Microsoft, +51 proc. dla Amazon, +59 proc. dla Meta (Facebook), +65 proc. dla Apple i +98 proc. dla Alphabet.

Kolosalne sumy generowane przez te firmy są trudne do wyobrażenia. Aby zobrazować potęgę technologicznych gigantów, analitycy statista.com przedstawili ich zyski w krótszej skali czasowej. Ile więc w każdej sekundzie zarabiają giganci technologiczni?

Opierając się na zyskach netto od października 2020 r. do września 2021 r., firma Apple zarabiała w tym okresie zdumiewające 3000 dol. na sekundę. To wynik, który powinien pozwolić jej utrzymać pozycję najbardziej dochodowej firmy na świecie w tym roku. Następne w kolejności są Alphabet i Microsoft, z odpowiednio 2239 i 2153 dol. zysków generowanych co sekundę, a potem Facebook (1 278 dol.) i Amazon (833 dol.).

W porównaniu z innymi szczególnie zyskownymi w tym roku spółkami są to kwoty zbliżone lub nawet większe niż łączne zyski Pfizera, BioNTech i Moderny. Jak podaje statista.com, trzech producentów szczepionek zarobiłoby razem około 1000 dolarów na sekundę w 2021 roku (przed opodatkowaniem).