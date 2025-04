Długi weekend majowy to czas wypoczynku, ale również moment, gdy planujemy zakupy na grilla czy piknik. Majówka 2025 przypada od czwartku, 1 maja, do niedzieli, 4 maja. Sprawdź, które sklepy będą otwarte w poszczególne dni.

Majówka 2025: kiedy będą otwarte sklepy?

Planując zakupy na majówkę 2025, warto zaopatrzyć się wcześniej, najlepiej 30 kwietnia, aby uniknąć problemów z dostępnością produktów w dniach, gdy sklepy będą zamknięte. Oto harmonogram otwarcia sklepów na majówkę 2025:

1 maja (czwartek) : większość sklepów będzie zamknięta, zakupy będą możliwe w sklepach osiedlowych i franczyzowych oraz na stacjach benzynowych;

: większość sklepów będzie zamknięta, zakupy będą możliwe w sklepach osiedlowych i franczyzowych oraz na stacjach benzynowych; 2 maja (piątek) : sklepy będą otwarte, duże sieci handlowe działają w standardowych godzinach;

: sklepy będą otwarte, duże sieci handlowe działają w standardowych godzinach; 3 maja (sobota) : większość sklepów będzie zamknięta, zakupy będą możliwe w sklepach osiedlowych i franczyzowych oraz na stacjach benzynowych;

: większość sklepów będzie zamknięta, zakupy będą możliwe w sklepach osiedlowych i franczyzowych oraz na stacjach benzynowych; 4 maja (niedziela): niedziela niehandlowa, większość sklepów będzie zamknięta.

Majówka 2025: 1 i 3 maja 2025 sklepy będą zamknięte

1 maja (Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to dni ustawowo wolne od pracy. W tych dniach duże supermarkety, dyskonty oraz centra handlowe będą zamknięte. Zakupy będzie można zrobić wyłącznie w małych sklepach osiedlowych lub placówkach franczyzowych, jak Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, jeśli za ladą stanie właściciel bądź franczyzobiorca. 1 i 3 maja otwarte będą również stacje benzynowe, sklepy na dworcach czy lotniskach, których zakaz handlu nie obowiązuje.

30 kwietnia to ostatni dzwonek, by udać się na zakupy przed majówką 2025. Tego dnia większość sklepów, zarówno dużych sieci handlowych, jak i mniejszych placówek, działa według standardowego harmonogramu (niektóre są otwarte nawet dłużej), co czyni go idealnym momentem na spokojne zakupy spożywcze i zaopatrzenie się w produkty na grilla czy wyjazd. Przed udaniem się do sklepu warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnej placówki na stronie internetowej sieci handlowej lub w dedykowanej aplikacji.

Majówka 2025: 2 maja 2025 sklepy będą otwarte

2 maja 2025, piątek, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia nie obowiązują ograniczenia dotyczące handlu. Większość sklepów, w tym duże sieci handlowe, takie jak: Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi, Kaufland czy Carrefour, będzie otwarta w standardowych godzinach.

Majówka 2025: 4 maja 2025 sklepy będą zamknięte

4 maja 2025 roku przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość marketów i dyskontów, takich jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Dino, będzie tego dnia zamknięta. W maju 2025 nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej, więc wszystkie niedziele tego miesiąca objęte są zakazem handlu.

Mimo to, zakupy będzie można zrobić w wybranych mniejszych sklepach osiedlowych i franczyzowych, takich jak Żabka, Lewiatan, ABC czy Stokrotka, pod warunkiem że za ladą stanie właściciel lub franczyzobiorca. Otwarte będą również stacje benzynowe, które oferują podstawowe produkty spożywcze i napoje.

W związku z ograniczoną dostępnością sklepów 3 i 4 maja, warto zaplanować zakupy na 30 kwietnia i 2 maja, które są dniami roboczymi i handlowymi. Dzięki temu unikniemy problemów z zaopatrzeniem podczas długiego majowego weekendu.