Karta Rodziny Mundurowej ma być dodatkową formą wsparcia dla służb mundurowych i ich rodzin. Ma oferować preferencyjny dostęp do towarów, usług lub innych form działalności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku rodzin wielodzietnych i Karty Dużej Rodziny. Co konkretnie będzie można zyskać dzięki Karcie Rodziny Mundurowej i kiedy wejdzie w życie?

Karta Rodziny Mundurowej – co to jest? Podstawa prawna

O wprowadzeniu Karty Rodziny Mundurowej (wtedy Karty Rodziny Wojskowej) szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował już w marcu ubiegłego roku podczas świątecznego spotkania w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Naszą ambicją jest wspieranie całej rodziny żołnierza. Dlatego wprowadzimy Kartę Rodziny Wojskowej, na wzór Karty Dużej Rodziny - zapowiadał Kosiniak-Kamysz.

Po ponad roku od tej deklaracji projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej jest gotowy i trafił właśnie do konsultacji społecznych. Dotarliśmy do szczegółów tego projektu.

Kto będzie mógł otrzymać Kartę Rodziny Mundurowej?

Prawo do posiadania Karty Rodziny Mundurowej przysługiwać będzie członkom służb mundurowych i ich rodzinom. Program ma być skierowany do szerokiego grona beneficjentów, obejmującego:

żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia;

żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową;

żołnierzy aktywnej rezerwy;

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa;

osoby posiadające status weterana albo weterana poszkodowanego;

małżonków żołnierzy i funkcjonariuszy;

dzieci na utrzymaniu żołnierzy i funkcjonariuszy - dzieci, dzieci małżonków, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie do ukończenia 18. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25. roku życia;

rodziców żołnierzy i funkcjonariuszy;

małżonków, dzieci i rodziców zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy;

emerytowanym żołnierzom i funkcjonariuszom.

Warto podkreślić, że Karta Rodziny Mundurowej ma być przyznawana niezależnie od dochodów rodziny, co oznacza, że każda rodzina spełniająca warunki może z niej skorzystać.

Kto nie będzie mógł otrzymać Karty Rodziny Mundurowej?

Na chwilę obecną nie wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych mają mieć możliwość skorzystania z Karty Rodziny Mundurowej. Projekt ustawy nie przewiduje bowiem uprawnień do otrzymania karty dla przedstawicieli:

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Agencji Wywiadu;

Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

Służby Wywiadu Wojskowego;

Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

Straży Marszałkowskiej;

Służby Celno-Skarbowej;

Służby Więziennej.

Do jakich zniżek będzie uprawniała Karta Rodziny Mundurowej?

Karta Rodziny Mundurowej ma funkcjonować na podobnych zasadach, co dobrze znana i ceniona Karta Dużej Rodziny, która od lat zapewnia wsparcie rodzinom wielodzietnym. Nowy dokument ma dawać uprawnionym osobom dostęp do szeregu ulg i zniżek, obejmujących m.in. bilety wstępu do instytucji kultury i obiektów sportowych, a także tańsze zakupy w wybranych punktach handlowych i usługowych. Podmioty, które zdecydują się na przyznawanie ulg i zniżek beneficjentom Karty Rodziny Mundurowej, będą mogły posługiwać się znakiem informacyjnym „Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej” tak, jak ma to miejsce w przypadku Karty Dużej Rodziny. Pełna lista partnerów programu ma być dostępna na dedykowanej stronie internetowej po wejściu w życie ustawy.

Ile będzie kosztować Karta Rodziny Mundurowej?

Karta Rodziny Mundurowej będzie wydawana całkowicie bezpłatnie, co oznacza, że osoby uprawnione nie poniosą żadnych kosztów związanych z jej uzyskaniem. Dokument będzie dostępny zarówno w tradycyjnej, plastikowej formie, jak i w wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel.

Kiedy Karta Rodziny Mundurowej wejdzie w życie?

Prace nad projektem Karty Rodziny Mundurowej są aktualnie na etapie konsultacji społecznych. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że dodatkowe benefity dla służb mundurowych i ich rodzin zostaną przyznane jeszcze w tym roku.

Kolejnym zobowiązaniem jest przedstawienie nie później niż 30 dni od dnia podpisania porozumienia, projektu ustawy w sprawie Karty Rodziny Mundurowej (jest to projekt wspólny z MON). Wprowadzi on uprawnienia polegające na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności, w tym dostępu do służby zdrowia MSWiA dla funkcjonariuszy służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ich rodzin. Minister dołoży wszelkich starań, aby przepisy zostały wdrożone od 1 lipca 2025 r. - czytamy na stronie MSWiA.