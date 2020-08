Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza do końca roku wprowadzić na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE) kolejny produkt - kukurydzę i podtrzymać zawieszenie opłat na tym rynku, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Projekt w formie pilotażu trwa do końca sierpnia. W tym czasie udało się pozyskać 32 magazyny i 3 domy maklerskie, a także uruchomiliśmy dodatkowy produkt i obecnie można handlować zarówno pszenicą jak i żytem. W tej chwili pracujemy w dwóch obszarach: sprzedażowym, czyli rozwijamy aktywność handlową, aby dotrzeć do potencjalnych klientów właśnie w tym okresie, w którym trwają żniwa. Z drugiej strony, pracujemy nad zwiększeniem ilości produktów. Zakładamy, że do końca roku dołączy kukurydza" - powiedział członek zarządu GPW Izabela Olszewska, podczas telekonferencji

TGE analizuję sytuację na rynku rolnym i przewiduje ewentualne dalsze zawieszenie opłat na tym rynku.

"Do końca sierpnia - zgodnie z wcześniejszymi założeniami - opłaty nie są pobierane. Teraz analizujemy sytuację i być może ten okres zwolnienia z opłat będzie przedłużony, aby zachęcić do uczestnictwa jak największą liczbę podmiotów na tym rynku. Przewidujemy, żeby opłaty były jeszcze przez jakiś czas zwolnione" - powiedział prezes TGE Piotr Zawistowski podczas telekonferencji.

"Staramy się także pozyskać klientów z obszaru państwowego, aby to miejsce stało się domyślnym miejscem do uzupełniania przez nich rezerw" - dodał prezes GPW Marek Dietl.

Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) funkcjonuje w ramach Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii (TGE) w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)