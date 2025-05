Kiedy rozpoczyna się sezon na komunie i w której klasie?

Sakrament Eucharystii jest jednym z najważniejszych w Kościele Katolickim i stanowi istotny przełom w życiu dziecka. Sezon komunijny trwa zwykle przez cały maj, choć zdarzają się wyjątki – niektóre komunie odbywają się pod koniec kwietnia lub na początku czerwca. W Polsce do Pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci trzeciej klasy szkoły podstawowej, najczęściej w wieku 9 lat, choć zdarza się, że mają one mniej lat.

Ile trwają przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej?

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej to dla dzieci i ich rodzin wielomiesięczny proces. Uroczystość odbywa się zazwyczaj w majową niedzielę i obejmuje Mszę Świętą oraz popołudniowe nabożeństwo. Dzieci otrzymują pamiątki komunijne, a rodziny spotykają się na uroczystym obiedzie. Po ceremonii dzieci uczestniczą w "białym tygodniu", wciąż ubrani w odświętne stroje. Pierwsza Komunia to także duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe dla rodzin.

Komunia 2025: ile dajemy gotówki? Pokrewieństwo ma znaczenie

W 2025 roku w największych polskich miastach – m.in. Warszawie, Krakowie czy Poznaniu - przeciętna kwota wkładana do koperty z okazji Pierwszej Komunii Świętej mieści się w przedziale 500–1000 zł. Ostateczna suma zależy głównie od stopnia bliskości z dzieckiem oraz przyjętych w danym regionie zwyczajów.

Kwota wkładana do koperty często zależy od lokalnych realiów, czyli od kosztów organizacji przyjęcia komunijnego. W dużych miastach tzw. "talerzyk" potrafi kosztować od 150 do nawet 300 zł za osobę, co nie pozostaje bez wpływu na oczekiwania wobec prezentów.

Rodzice dziecka przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej są najbliższymi osobami, jednakże często nie wręczają mu koperty z pieniędzmi. Wiele osób uważa, że samo zorganizowanie przyjęcia komunijnego w restauracji to już wystarczający prezent. Część rodziców obdarowuje dziecko praktycznym upominkiem, takim jak rower, laptop czy smartwatch.

Inaczej wygląda to w przypadku dziadków, którzy często chętnie obdarowują wnuki gotówką, zbierając pieniądze na prezent przez kilka miesięcy. Zazwyczaj wręczają między 500 a 1000 zł. Dziadkowie przekazują także prezenty o charakterze religijnym, takie jak łańcuszki z krzyżykiem, medaliki czy różańce, a także tradycyjną biżuterię. Takie upominki pozostają z dziećmi na długie lata jako piękna pamiątka.

Zwykle chrzestni wkładają do koperty kwotę w przedziale od 500 do 1000 zł.

Pozostali członkowie rodziny ciocie, wujkowie wrzucają do koperty około 400–800 zł.

Dalsza rodzina i znajomi: zazwyczaj 200–400 zł.

Komunia 2025: jakie praktyczne prezenty poza gotówką?

Przykładowe prezenty na komunię w 2025 roku:

biblia w eleganckim wydaniu,

różaniec, często z dedykacją lub grawerem,

łańcuszek z medalikiem lub krzyżykiem, najczęściej złoty,

obrazki święte, srebrne plakietki z patronem dziecka.

Prezenty nowoczesne i praktyczne, bardziej popularne:

smartwatch, tablet, laptop, projektory,

rowery, hulajnogi elektryczne – szczególnie popularne wśród chłopców,

biżuteria – kolczyki, bransoletki dla dziewczynek,

zegarki – klasyczne lub elektroniczne,

bilety na wycieczki.

Prezenty symboliczne, związane z inwestycją:

album na zdjęcia i pamiątki,

personalizowane prezenty (np. pudełka z grawerem),

coraz bardziej popularne sztabki złota lub srebra (coraz częściej wybierane jako lokata wartości).

Komunia 2025: złoto jako prezent z potencjałem inwestycyjnym

Sztabki złota to coraz popularniejszy wybór wśród prezentów komunijnych – łączą wartość materialną z inwestycyjną. Złoto jest odporne na inflację i wahania rynkowe, a jego ograniczona podaż sprawia, że z czasem zyskuje na wartości. To sprawdzony sposób na bezpieczne ulokowanie pieniędzy z myślą o przyszłości dziecka. Różne gramatury sztabek dostępne są m.in. w ofercie Mennicy Skarbowej.

Ile Polacy przeznaczali na prezent lub kopertę na komunię w ubiegłych latach?

„Według badania Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023, największa grupa Polaków (29 proc.) przeznaczyłaby na prezent lub kopertę na chrzest czy komunię od 301 do 500 zł. Taką odpowiedź najczęściej wskazywali mieszkańcy metropolii (40 proc.) oraz osoby w wieku 18-29 i 30-39 lat (34 proc. i 31 proc.).

Wyższych kwot, od 701 do 1000 zł, oczekiwało 17 proc. badanych. Taką odpowiedź wskazało 23 proc. osób zarabiających powyżej 7 000 zł, 25 proc. z dochodem od 2000 do 2999 zł na rękę oraz 22 proc. osób w wieku 30-39 lat.

Porównując powyższe dane z planowanymi wydatkami na komunię na 2025, kwoty pozostają na podobnym poziomie. Wysokość prezentu uzależniona jest od metropolii, możliwości finansowych oraz stopnia pokrewieństwa z dzieckiem.