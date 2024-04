Sezon komunijny 2024

Przed nami sezon komunijny 2024. Wiele osób, które w tym roku będzie brało udział w tych wyjątkowych uroczystościach, zastanawia się, ile dać do koperty na komunię. Jest to zagadnienie, wzbudzające wiele emocji, a czasem nawet kontrowersji. Jedni uważają, że nie prezenty i pieniądze są w tym dniu najważniejsze, a przeżycia religijne. Inni natomiast są zdania, że strona materialna tego wydarzenia jest równie ważna jak duchowa.

Współczesne komunie coraz częściej przypominają wesela, do których dzieci wiezione są limuzynami lub dorożkami, a w restauracjach urządzane są prawdziwe bale. Mnogość atrakcji tego dnia może przyprawić o zawrót głowy. Piętrowy tort, fontanna z czekolady, fotobudka czy pokaz iluzjonisty to dopiero początek z długiej listy urozmaiceń komunijnych przyjęć. W obliczu tego rodzaju rozmachu uroczystości, często zastanawiamy się, ile dać do koperty na komunię. Niejednokrotnie czujemy się zobowiązani do włożenia tam całkiem sporej gotówki. Sprawy nie ułatwiają opowieści rodziny i znajomych o drogich prezentach wręczanych z tej okazji.

Ile dać do koperty na komunię? Warto zachować zdrowy rozsądek

Warto jednak podkreślić, że nie ma ściśle obowiązujących cenników dotyczących prezentów komunijnych. W tej kwestii decyduje przede wszystkim zamożność gości i ich indywidualna ocena. Duże znaczenie mają także zwyczaje panujące w danej rodzinie, stopień pokrewieństwa z obdarowywanym dzieckiem czy bliskość relacji i utrzymywanych kontaktów. Należy też wziąć pod uwagę zdanie rodziców dziecka, którzy czasami proszą gości, aby powstrzymali się od drogich prezentów.

W kwestii pieniędzy wręczanych na komunię warto przede wszystkim kierować się własnym zdaniem, możliwościami i zdrowym rozsądkiem. Najlepiej wręczyć kwotę, którą uznamy za stosowną i na którą nas stać. Nie warto patrzeć na innych i prześcigać się w tym temacie z zamożniejszą przyjaciółką czy sąsiadką, która aby dobrze wypaść, zapożyczyła się i podarowała na komunię kwotę, na którą tak naprawdę nie było jej stać.

Ile dać do koperty na komunię? Stawki

Powszechnie przyjęło się, że więcej pieniędzy zobowiązani są podarować rodzice chrzestni, a zdecydowanie mniej dalsza rodzina czy znajomi zaproszeni na uroczystość.

Rodzice chrzestni, którzy są bardzo ważnymi osobami w życiu dziecka i towarzyszą mu już na początku jego religijnej drogi, zazwyczaj wręczają dosyć drogie prezenty. Ile dać do koperty na komunię, kiedy jest się chrzestnym? Kwoty w tym przypadku wahają się od 500 zł do 1500 zł.

Kolejni niezwykle ważni goście to dziadkowie. Chociaż osoby te chętnie wręczają prezenty o charakterze religijnym, to coraz częściej decydują się też na wręczenie koperty. Znajdują się w niej zazwyczaj kwoty między 500 zł a 1000 zł.

W przypadku pozostałej rodziny i znajomych kwoty są zazwyczaj niższe i wahają się od 300 zł do 800 zł. Dosyć powszechny jest pogląd, zgodnie z którym prezent powinien mieć przynajmniej równowartość tzw. "talerzyka", a więc kosztu uroczystości w przeliczeniu na jedną osobę.

Prezent na komunię: Co zamiast koperty?

Chociaż coraz częściej na komunię decydujemy się wręczać gotówkę, ciągle nie brakuje osób, które kupują prezenty. Pod tym względem jednak czasy tradycyjnego zegarka czy zwykłego roweru już dawno odeszły w zapomnienie. Dzisiaj w roli prezentów komunijnych króluje sprzęt elektroniczny: laptopy, smartfony, tablety i smartwatche. Często wręczane są też drony, hulajnogi i rowery elektryczne, a nawet quady.

Niektórzy jednak poprzez prezent nawiązują do religijnego charakteru komunii i wręczają dziecku Pismo Święte, medalik, obraz lub – jeśli dysponują większym budżetem – pielgrzymkę do miejsca kultu religijnego.

Coraz większą popularnością cieszą się właśnie prezenty w postaci różnego rodzaju przeżyć, które zapewniają dziecku mnóstwo radości i emocji. Wybór tego rodzaju podarunków jest niemal nieograniczony. Może to być wycieczka do parku rozrywki czy innego wymarzonego przez dziecko miejsca. Wielu maluchów ucieszy także przejazd gokartem po torze wyścigowym, sesja zdjęciowa czy lekcje śpiewu.