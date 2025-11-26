W tym największym wydarzeniu o charakterze społeczno-gospodarczym w Polsce udział zapowiedzieli członkowie rządu, przedstawiciele zarządów największych polskich i międzynarodowych firm oraz NGO’sów.

Obrady tegorocznego Kongresu otworzą członkowie rządu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu RP, a także Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu,Pracodawcy RP.

Wykorzystanie funduszy europejskich w tym środków z KPO przy transformacji polskiej energetyki będzie z kolei tematem wystąpienia Jana Szyszki, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Rola wolności gospodarczej i przedsiębiorczości w rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki będzie z kolei tematem rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem, a prezydencję Polski w Unii Europejskiej podsumuje z kolei Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.

Istotnym wydarzeniem tegorocznej konferencji będzie debata podsumowująca przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich 35 lat, w której udział wezmą byli premierzy rządu RP: Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak i Leszek Miller.

Ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach tematycznych

-Tegoroczny Kongres cieszy się rekordowym zainteresowaniem uczestników, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na siedmiu scenach mamy zaplanowane ponad 50 wydarzeń, debat, wystąpień i prezentacji. - przypomina Artur Beck. - Na PGE Narodowym spodziewamy się ponad dwóch tysięcy gości. Nadal można zarejestrować się na nasze wydarzenie przez stronę internetową Kongresu - dodaje Beck.

Po raz pierwszy obrady Kongresu odbędą się aż na siedmiu scenach tematycznych, obejmujących pełne spektrum wyzwań i szans, przed którymi stoi dziś gospodarka i bezpieczeństwo, nowością będą też trzy debaty współorganizowane z organizacją Business & Science Poland,która wspiera polski biznes w Brukseli.

W debatach dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki czy deregulacji udział wezmą przedstawiciele organizacji zrzeszającej przedsiębiorców: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawcy RP oraz Jacek Goliszewski prezes Business Centre Club.

Dobre miejsce dla NGO’sów

Co roku w Kongresie udział bierze kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski, a wydarzenie zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „DNA – bo pomaganie mamy w genach”.

Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie niezwykłych przedsięwzięć społecznych realizowanych przez firmy i organizacje pozarządowe.

Ubiegłoroczny konkurs miał na celu docenienie organizacji społecznych i przedsiębiorstw najbardziej zaangażowanych w pomoc dla mieszkańców terenów dotkniętych jesienną powodzią na południu kraju. Jego laureatami zostały Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz firma Colian. W tym roku kapituła doceni firmy i organizację zaangażowane we wsparcie opieki zdrowotnej.