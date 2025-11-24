Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się raz na pięć lat, a ich skala porównywalna jest do igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata w piłce nożnej. Początkowo były przede wszystkim forum do dzielenia się wiedzą oraz osiągnięciami naukowymi. Dziś wystawy Expo to miejsce wspólnej debaty na temat wyzwań współczesnego świata, technologii i rozwoju.

Wystawy są także wydarzeniami, dzięki którym szersza grupa odbiorców, poprzez bezpośredni kontakt z pawilonem narodowym i organizowanymi wydarzeniami, ma szansę „odkryć” lub „na nowo odkryć” dane państwo. Możliwość prezentacji kultury, wartości, tradycji, atrakcji turystycznych jest dla państw tak samo istotna, jak promocja gospodarcza. Podczas Expo 2025 Polska znakomicie wykorzystała tę szansę. Świetną okazją do podsumowania były dyskusje podczas ostatniego PAIH Forum Biznesu 2025 w Warszawie.

Owoce intensywnej obecności Polski w Osace

Nasza obecność na Expo 2025, koordynowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), była jednym z najważniejszych projektów promocyjnych kraju w regionie Azji i Pacyfiku. Podczas wystawy trwającej od połowy kwietnia do połowy października 2025 roku, Pawilon Polski odwiedziło ponad 1,3 mln gości, co potwierdza duże zainteresowanie naszym krajem jako partnerem gospodarczym i technologicznym. Sam obiekt, o powierzchni ok. 1 tys. mkw., prezentował innowacyjne rozwiązania polskich firm z branż takich jak zielone technologie, przemysł 4.0, biotechnologia czy design.

W ramach programu gospodarczego PAIH zorganizowała na Expo ponad 200 spotkań B2B, seminariów i forów inwestycyjnych, które przyciągnęły przedsiębiorców m.in. z Japonii, Korei Płd., Singapuru i innych państw regionu. Efektem tych działań są nowe kontrakty handlowe, listy intencyjne i plany inwestycyjne, które mają być rozwijane po zakończeniu Expo.

Podsumowaniu tego wydarzenia służyły zorganizowane na PAIH Forum Biznesu 2025 panele „Program gospodarczy Expo 2025 – unikalna szansa dla firm” oraz „PAIH i instytucjonalni przyjaciele Expo”.

– Efekty Expo będą procentować latami – podkreślał Jacek Tomczak, komisarz sekcji polskiej na Expo 2025 w Osace.

Polski eksport i soft power

Podczas pierwszego panelu, Łukasz Gwiazdowski, wiceprezes PAIH, podsumował gospodarczy wymiar wydarzenia.

– Expo w Osace było sukcesem narodowym. Pokazaliśmy Polskę nowoczesną, kreatywną i technologiczną. Dla PAIH była to okazja, by wykorzystać ten potencjał gospodarczo, poprzez spotkania B2B, fora inwestycyjne i długofalowe relacje z japońskimi firmami – mówił.

W Osace odbyło się Forum Eksportowe, które zgromadziło ponad 300 przedsiębiorstw oraz Forum Inwestycyjne, w którym uczestniczyło 460 przedstawicieli biznesu i administracji.

– To nie były tylko prezentacje, lecz realne rozmowy o projektach i inwestycjach. Efekty, podpisane umowy i wspólne deklaracje, już widzimy w praktyce – dodał Gwiazdowski.

Wiceprezes PAIH podkreślił, że Polska buduje w Japonii i Azji długoterminową obecność.

– Podczas Expo nie tylko promowaliśmy kraj, ale też otwieraliśmy nowy rozdział współpracy z Japonią i całym regionem Azji Południowo-Wschodniej. To inwestycja w przyszłość – mówił.

Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych, zwróciła uwagę na znaczenie tego obszaru gospodarki.

– Sektor gier to najbardziej globalny polski przemysł, aż 97 proc. naszej produkcji trafia na rynki światowe. Expo pokazało, że polski game dev może być naszym ambasadorem, łącząc kulturę z nowoczesną gospodarką – mówiła.

Podkreślała, że soft power, czyli siła kultury i kreatywności, staje się dziś twardą walutą w relacjach międzynarodowych.

– Nie chodzi tylko o estetykę. Gry, wzornictwo i sztuka budują emocjonalny pomost między gospodarkami, a Japonia doskonale to rozumie – zaznaczyła Szymańska.

Od robotów po biotechnologię

O swoich doświadczeniach opowiedzieli również przedstawiciele firm, które wzięły udział w programie gospodarczym Expo. Dariusz Biega, dyrektor ds. robotyki w firmie ASTOR, zaprezentował robota edukacyjnego Astorino.

– To urządzenie, które pozwala uczyć robotyki w sposób bezpieczny i praktyczny. Współpracujemy z japońską firmą Kawasaki Robotics od dwóch dekad, ale Expo otworzyło nam nowy etap, projekt wspólnej dystrybucji i wdrożeń. Pokazaliśmy, że polska inżynieria może konkurować w Japonii – opowiadał.

Z kolei Roman Jędrzejewski, współzałożyciel i prezes firmy Fluid Desk poinformował o podpisaniu umowy wyłącznej dystrybucji oprogramowania BIM (Building Information Modeling) na rynek japoński.

– Expo nas uwiarygodniło. Dzięki temu partnerzy zobaczyli w nas nie podwykonawcę, ale równorzędnego partnera technologicznego. Teraz wspólnie rozwijamy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – podkreślił.

Z sukcesem wróciła także firma biotechnologiczna WPD Pharmaceuticals. Jej prezes, Mariusz Olejniczak, opowiedział o podpisaniu Material Transfer Agreement z japońską korporacją farmaceutyczną.

– Po trzech latach rozmów, Expo stało się katalizatorem. Prowadzimy teraz wspólne badania nad terapią glejaka mózgu w laboratorium w Warszawie. To przykład, jak udział w takiej wystawie może przyspieszyć realne projekty B+R – mówił Mariusz Olejniczak.

Równie dobrze wypadła spółka Seedia, producent inteligentnych ławek solarnych i infokiosków. Artur Racicki, prezes zarządu, stwierdził, że rozwiązania firmy zainstalowane przy pawilonie polskim biły rekordy.

– Odnotowaliśmy blisko sto tysięcy ładowań telefonów. Japończycy kupili nasze ławki na miejscu, a my rozpoczęliśmy rozmowy z jednym z największych operatorów nieruchomości i kolei o wdrożeniu systemu NaviWay. Japonia wymaga cierpliwości i wielu spotkań. EXPO stworzyło do tego idealny klimat – mówił szef spółki Seedia.

PAIH i przyjaciele Expo, czyli nie tylko biznes

Drugi panel, „PAIH i instytucjonalni przyjaciele Expo”, pokazał, że sukces wystawy był wynikiem współdziałania wielu środowisk. Do rozmowy zasiedli Jacek Tomczak, Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (NIFC), Magdalena Krucz, dyrektorka zarządzająca Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), dr Piotr Kępski, kierownik zespołu programów międzynarodowych w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Agata Opieka, kierowniczka Programu Azja w Instytucie Adama Mickiewicza (IAM) oraz Monika Papierek, zastępczyni dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

– Pawilon powstał w sześć miesięcy i zdobył złoto Expo (BIE Gold Award za projekt wystawy wśród pawilonów wybudowanych samodzielnie – red.) – podkreślił Jacek Tomczak.

Przypomniał, że projekt przeszedł trudne momenty, ale determinacja zespołu pozwoliła go zrealizować.

– To był sukces narodowy, efekt współpracy administracji, instytucji i biznesu. Ale Expo nie kończy się na liczbach. PAIH łączył firmy z japońskimi partnerami, organizował spotkania, negocjacje i dbał o długofalowy efekt – tłumaczył

Kultura i turystyka współtworzą siłę wizerunku

W Pawilonie Polski odbyło się ponad 550 recitali opartych na twórczości Chopina, w wykonaniu 26 młodych pianistów, a do obejrzenia udostępnionych rękopisów Chopina ustawiały się długie kolejki.

– To był precedens, który zadziałał jak najlepsza kampania promocyjna. Kultura wysoka otworzyła nam drzwi w Japonii – opowiadał podczas panelu Aleksander Laskowski. – Chopin jest naszą wspólną marką narodową – dodał.

Z kolei Magdalena Krucz wspominała Tydzień Polskiej Turystyki i Sportu, w którym zaprezentowano koncerty, kulinaria i portal łączący Pawilon Polski z Lotniskiem Chopina.

– Hasło „Dziedzictwo, które napędza przyszłość” trafiało do japońskiej publiczności. Spodziewamy się, że efekty w turystyce będą długofalowe – oceniła.

Agata Opieka opisała program tworzony wspólnie z artystami japońskimi, również poza terenem Wystawy.

– Chcieliśmy osiągnąć efekt olśnienia, i to się udało. Pokazaliśmy Polskę nowoczesną, otwartą i twórczą – mówiła przedstawicielka IAM.

Jak relacjonował dr Piotr Kępski, polska obecność miała też widoczny komponent naukowy.

– Zrealizowaliśmy 15 projektów edukacyjnych i wysłaliśmy 48 studentów na praktyki w pawilonie. To była żywa dyplomacja naukowa i inwestycja w przyszłe relacje z Japonią – mówił.

W ramach współpracy otwarto także Skwer Fryderyka Chopina na kampusie Uniwersytetu w Osace.

Z kolei hasło „Łódzkie – siła różnorodności” towarzyszyło misji regionu, który zorganizował cztery misje gospodarcze, pokazy mody, warsztaty filmowe i koncerty.

– Nasze stoisko było mostem między tradycją a nowoczesnością – definiowała Monika Papierek.

Do Osaki wyruszyły łódzkie uczelnie, na czele z legendarną filmówką, która organizowała na miejscu warsztaty.

Na koniec dyskusji Jacek Tomczak stwierdził, że prawdziwym sekretem sukcesu byli ludzie.

– Nasi studenci – wolontariusze, uśmiechnięci, profesjonalni, mówiący po japońsku byli naszą tajną bronią. To oni sprawili, że Polska była postrzegana jako wiarygodny i otwarty partner – dodał.

Trzeci sektor z misją. Fundacje na Expo w Osace

Po raz pierwszy w historii udziału Polski w Wystawach Światowych Expo, PAIH zaprosiła do współtworzenia programu wydarzeń organizacje pozarządowe. Jak podkreślali uczestnicy trzeciego panelu, był to krok przełomowy, który pozwolił wyraźniej wybrzmieć głosowi Polski w globalnej debacie na temat wyzwań współczesnego świata i przyszłości. W trakcie panelu przywołano m.in. konferencje i spotkania, podczas których zaprezentowano polskie stanowisko w obszarze ochrony ekosystemów morskich, eksploracji kosmosu i innowacji technologicznych oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i troski o zdrowie psychiczne. Dzięki zaangażowaniu trzeciego sektora polska obecność na Expo zyskała wymiar nie tylko gospodarczy, ale również społeczny..

Wiceprezes PAIH Magdalena Skarżyńska zwróciła uwagę na biznesowy potencjał współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak podkreśliła, budowanie świadomości wspólnotowej oraz wzmacnianie kluczowych wartości społecznych przekłada się nie tylko na korzyści wizerunkowe, ale również na realne efekty gospodarcze. - Budowanie świadomości wspólnoty i wzmacnianie kluczowych wartości społecznych nie jest wyłącznie działaniem wizerunkowym. To realny impuls rozwojowy dla wielu sektorów gospodarki – od wydawnictw edukacyjnych, przez producentów sprzętu medycznego, po firmy przetwarzające odpady morskie. Ten biznesowy wymiar działań organizacji pozarządowych jest dziś nie tylko niedoceniany, ale też unikalny - Magdalena Skarżyńska, Wiceprezes PAIH S.A.

W dyskusji wzięli udział: Jurek Owsiak - Prezes WOŚP, Irena Ranosz - Talarek, członkini zarządu Fundacji Rodziny Czepczyńskich, Olga Sarna - Prezes Fundacji MARE, Jan Pomierny - założyciel Fundacji New Space.

–Uczestnicy wszystkich trzech poświęconych Expo paneli zgodnie stwierdzili, że sukces Polski w Osace to wynik spójnej strategii i współpracy instytucji publicznych, firm oraz regionów. PAIH stworzył nie tylko pawilon, lecz ekosystem współpracy, a wydarzenie zapoczątkowało nowy etap obecności Polski w Japonii i regionie.

W podsumowaniu Łukasz Gwiazdowski podkreślił, że każde Expo ma swój odrębny charakter, a co za tym idzie — udział w poszczególnych wystawach wiąże się z różnymi szansami.

– Udział Polski w Expo 2025 w Osace pokazał, jak ważna jest obecność na światowych wystawach w wymiarze gospodarczym, innowacyjnym i kulturowym.– zaznaczył wiceprezes PAIH.