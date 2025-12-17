"Spodziewamy się, że w maju 2026 r. pojawi się kolejny płatny dodatek (DLC) do "Wiedźmina 3".Zakładamy sprzedaż 11 mln kopii po 30 USD w przyszłym roku. Budżet produkcyjny szacujemy na 52 mln zł. Premiera powinna rozpocząć właściwą kampanię marketingową "Wiedźmina 4". Budżet pozostałych nieujawnionych projektów, które mogą zadebiutować w przyszłym roku, szacujemy na 28 mln zł, zaś potencjalne przyszłoroczne przychody ze sprzedaży na 61 mln zł" - czytamy w raporcie.

Kiedy premiera "Wiedźmina 4"?

Zarząd oficjalnie zaprzeczył, że premiera "Wiedźmina 4" może mieć miejsce przed 2027 r., więc broker wydłużył cykl produkcji o rok i obecnie oczekuje premiery w IV kw. 2027 r.

"Wydłużenie oraz struktura bieżących nakładów na prace rozwojowe skłoniły nas do podwyższenia zakładanego budżetu gry do 1,4 mld zł (i drugie tyle na marketing). Biorąc jednak pod uwagę, że kolejne części będą mocno bazować na technologii W4 łączny budżet trylogii wzrósł z 2,1 do 3,2 mld. Możliwe są też efekty synergii kampanii marketingowych, wynikające z koncentracji premier (zarząd chce wydać całą nową trylogię w ciągu 6 lat) oraz rozpoznawalności marki, które skutkowałyby niższymi kosztami sprzedaży względem modelu opartego o wydatki na CP77" - czytamy dalej.

Zespół pracujący nad sequelem Cyberpunka liczy 135 osób i ma ulec podwojeniu w ciągu dwóch lat.

"Chęć integracji trybu wieloosobowego w produkcji skłonił nas do wydłużenia czasu produkcji ponad stan wynikający z postępów prac nad będącym punktem odniesienia W4. W konsekwencji budżet urósł do 1,5 mld zł, a premiery spodziewamy się w IV kw. 2030 (10-lecie CP77)" - dodano także.

Jeżeli chodzi o postępy w pozostałych projektach to wciąż nie widać żadnego przełomu, ocenił broker.

Remake "Wiedźmina 1"

"Liczba deweloperów pracujących nad Sirius/Hadar na przełomie roku wzrosła o 14/11 osób. Z kolei zespół Fool's Theory pracujący nad remake "Wiedźmina 1" został przesunięty do wsparcia W4, z którego assetów będzie czerpał. W konsekwencji przesuwamy daty premiery Sirius i Canis Majoris (remake W1) o rok (2028). Obniżyliśmy też cenę obu gier po 10 USD oraz spodziewany budżet produkcyjny po 50 mln zł. Hadar pozostaje w fazie prekoncepcyjnej, dlatego bazując na czasie trwania prac koncepcyjnych w przypadku Orion, przesuwamy debiut o 2 lata (2032)" - wymienił także Noble Securities.

