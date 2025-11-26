Moskwa wyrywa kolejny kraj Afryki spod wpływów Francji

Francuski dziennik "Le Monde" podkreśliła, że dzięki porozumieniu Rosja zyska kolejny przyczółek w Afryce Zachodniej.Okręty marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej i lotnictwo będą mogły korzystać z togijskiej infrastruktury, dzięki czemu "siły Kremla zajmą strategiczną pozycję na głównych szlakach morskich łączących Afrykę i Europę z obiema Amerykami”.

Poza tym, zgodnie z umową, Togo będzie mogło korzystać z rosyjskich portów, a zamknięte od lat 90. ambasady obu państw mają znów zostać otwarte.

Gazeta zaznacza, że porozumienie z Togo wpisuje się w ogłoszoną przez Putina w 2023 roku strategię zbliżenia Rosji z Afryką. W ostatnich latach Moskwa zyskała sojuszników m.in. w Mali i Burkina Faso, wypierając stamtąd wpływy Francji i USA.

Dziennik podkreślił, że Paryż próbował zapobiec rozszerzaniu się rosyjskich wpływów w Togo. Prezydent Emmanuel Macron spotkał się z tamtejszym dyktatorem Faure Gnassingbe w Paryżu 30 października. Jednak rozmowy w Pałacu Elizejskim nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Niespełna trzy tygodnie później, 19 listopada, Gnassingbe przybył z oficjalną wizytą do Moskwy. W trakcie spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, pierwszego od 2019 roku, doszło do podpisania wspomnianych umów.

Rodzina Gnassingbe rządzi krajem od 1967 roku

Faure Gnassingbe rządzi Togo od 20 lat. Władzę w kraju przejął od zmarłego w 2005 roku ojca Eyademy (ten władał aż przez 38 lat). Do wiosny tego roku nominalnie był prezydentem. Jednak doprowadził do zmiany konstytucji. Zgodnie z nią urząd prezydenta stał się głównie ceremonialny, a jego prerogatywy przejął premier. Wówczas Gnassingbe, dokładnie 3 maja 2025 r., objął urząd prezesa rady ministrów.

Linia brzegowa 9-milionowego Togo ma tylko 56 km długości. Jego stolica, Lome, leży nad Zatoką Gwinejską. Do 1960 r. kraj pozostawał kolonią francuską i był częścią Francuskiej Afryki Zachodniej. Po uzyskaniu niepodległości Togo utrzymuje silne więzi z byłą metropolią. Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.