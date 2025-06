Koniec dominacji Wiednia?

W ostatnich trzech rankingach, w latach 2022-24, na czele znajdował się Wiedeń. W tym roku - jak powiadomił "Economist" - austriacka stolica została zdetronizowana z powodu "obniżenia oceny w kategorii +stabilność+". Stało się tak ze względu na "dwa udaremnione ataki terrorystyczne", w tym w związku z koncertem amerykańskiej gwiazdy pop Taylor Swift.

W tegorocznym rankingu brytyjskiego tygodnika Wiedeń spadł na drugą lokatę, którą zajął ex aequo ze szwajcarskim Zurychem. Na kolejnych miejscach znalazły się Melbourne, Genewa, Sydney, Osaka, Auckland i Adelaide. Pierwszą dziesiątkę zamyka kanadyjskie Vancouver.

Największe światowe metropolie

Jeśli chodzi o największe światowe metropolie, to na 13. miejscu uplasowało się Tokio, na 54. - Londyn, a na 69. - Nowy Jork.

Najgorsze miasto do życia

Za najgorsze do życia spośród badanych 173 miast uznano Damaszek. Tuż przed stolicą Syrii znalazły się libijski Trypolis oraz Dakka w Bangladeszu. Dziewiąty od końca jest Kijów, który uplasował się między Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea) a Caracas (Wenezuela). Ukraińska stolica trzeci rok z rzędu plasuje się w ostatniej dziesiątce rankingu "Economist".

Największy spadek, licząc rok do roku, odnotowało kanadyjskie Calgary. W 2024 r. to miasto było w rankingu piąte, a teraz - dopiero 18. "Economist" wyjaśnił, że jest to spowodowane "długimi kolejkami w służbie zdrowia oraz niedoborami mieszkań" w Kanadzie. Największy skok dotyczy saudyjskiego Al-Chubar, które awansowało z 148. miejsca na 135.

Ranking sporządzany przez dział analityczno-biznesowy Economist Intelligence Unit opiera się na ocenach w pięciu kategoriach. Są nimi: stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura.