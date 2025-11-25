Władze austriackie wielokrotnie odmówiły dostarczenia broni Kijowowi, powołując się na neutralność. Jednak w tym samym czasie eksportowały do Rosji nie tylko celowniki optyczne, ale również karabiny i pistolety Steyr Mannlicher, które są używane w wojnie na Ukrainie, o czym donosił wcześniej TheInsider, niezależny rosyjski portal śledczy.

Reklama

Według danych celnych, na które powołuje się ukraiński iStories, od początku wojny do Rosji wysłano co najmniej 90 celowników optycznych wyprodukowanych przez Swarovski Optik, firmę znaną z produkcji biżuterii i zaawansowanej optyki. Większość z nich została dostarczona w 2023 roku. Łączna wartość tej sprzedaży wynosi pond ćwierć miliona dolarów.

Lunety nie są towarami wojskowymi?

W dokumentach opisano, że lunety nie są towarami wojskowymi i przeznaczone są do „polowań, turystyki i strzelectwa sportowego”. Jednak optyka Swarovski jest w pełni zdatna do użytku bojowego, powiedział analityk Conflict Intelligence Team (CIT) w rozmowie z iStories.

Ta wysokiej jakości optyka, jest rzeczywiście popularna wśród zamożnych myśliwych i zwykle spotkać ja można zainstalowaną na drogim sprzęcie używanym podczas afrykańskich safari. Nie ma jednak problemu z montażem ich na broni bojowej, a ich jedyną wadą jest cena. Lunety Swarovski są drogie; kosztują nawet 5 tys. dolarów, co czyni je nieosiągalnymi dla zwykłych myśliwych. Dlatego, jak wyjaśnił iStories ekspert wojskowy, trafiają zwykle do elitarnych jednostek rosyjskich.

Wojna nie zatrzymała eksportu do Rosji

Według amerykańskiego RLI po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę zmieniła się logistyka dostaw Swarovskiego do Rosji, ale nie ustała. Wcześniej produkty były wysyłane bezpośrednio z Austrii; teraz, po oficjalnym wycofaniu się firmy z objętego sankcjami kraju, optyka jest eksportowana poprzez pośredników ze Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Swarovski to jednak nie jedyna zachodnia marka dostępna obecnie w Rosji. Na rosyjskim rynku dostępne są lunety Schmidt & Bender i Steiner produkcji niemieckiej, a także produkty austriackiej firmy Kahles. Importerzy oferują również lunety Nightforce produkcji amerykańskiej, zaznaczył RLI.