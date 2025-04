Jaki prezent na komunię?

Choć pierwsze dni wiosny zazwyczaj mijają pod znakiem przygotowań do Wielkanocy, to gdy tylko one miną, w wielu rodzinach na pierwszy plan wysuwają się przygotowania do okresu I Komunii Świętych. Z tym zaś nierozerwalnie wiąże się pytanie, jakie prezenty znajdują się w tym roku wśród tych najbardziej pożądanych przez dzieci?

Reklama

W 2025 roku, podobnie jak i w 2024, prezentami, których zakup krewni i przyjaciele rodziny rozważają najczęściej są: komputer, laptop, tablet, smartfon, smartwatch, konsola, dron, a także rozmaite akcesoria gamingowe, np. fotel, czy klawiatura. Nie da się nie zauważyć, że wszystkie te przedmioty mają sporą wartość, która jest niezwykle istotna dla urzędu skarbowego. Każdy z prezentów, o których mowa ma bowiem z prawnego punktu widzenia charakter darowizny. I oczywiście, jeśli jego wartość nie przekroczy ustawowych limitów zwolnienia od podatku, to nie będzie rodził żadnych podatkowych konsekwencji. Jednak jak już wskazano, prezenty przekazywane dzieciom z okazji I Komunii Świętej mają sporą wartość, a zwolnienie od podatku nie jest w ich przypadku oczywiste.

Na gruncie przepisów o podatku od spadków i darowizn istotna jest nie tylko wartość darowizny, ale również to, kto jej dokonał. Prawo do zwolnienia od podatku jest bowiem uzależnione od tego, do której grupy podatkowej zaliczają się obdarowany i darczyńca. Zgodnie z wolą ustawodawcy:

- do grupy I zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

- do grupy II zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

- do grupy III zalicza się: innych nabywców.

Limit zwolnienia od podatku odpowiednio dla każdej z grup to: 36.120 zł, 27.090 zł i 5733 zł. Należy jednak pamiętać o tym, że mają one charakter pięcioletni. Oznacza to, że wskazanych wartości nie mogą przekroczyć wszystkie darowizny, jakich dokonano na rzecz danej osoby na przestrzeni 5 lat. Mimo tego, należy stwierdził, że ustalone przez ustawodawcę kwoty nie są małe i z dużym prawdopodobieństwem znaczna większość prezentów komunijnych nie przekroczy ich wartości. Jednak w przypadku III grupy podatkowej nie jest to wykluczone. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, rodzice obdarowanego dziecka muszą pamiętać o tym, że to oni będą zobowiązani do rozliczenia z tego tytułu podatku.