Czym jest kasowy PIT?

Kasowy PIT to wprowadzona od stycznia 2025 roku forma rozliczania podatku dochodowego dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Reklama

Jej główną zaletą jest możliwość rozliczenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary lub usługi, a nie w momencie wystawienia faktury. Dzięki temu przedsiębiorca nie płaci podatku od niezapłaconych należności.

Analogiczna zasada dotyczy kosztów uzyskania przychodów – wydatki można zaliczyć do kosztów dopiero po faktycznej zapłacie faktury zakupowej. Rozwiązanie to poprawia płynność finansową firm, szczególnie tych, które współpracują z kontrahentami o długich terminach płatności.

Kto może skorzystać z kasowego PIT-u?

Z kasowej metody rozliczenia mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy spełniają następujące warunki:

Przychody z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 1 mln zł (limit ten wzrośnie do 2 mln zł od 2026 r.),

Nie prowadzą ksiąg rachunkowych – zamiast tego korzystają z podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

Złożą oświadczenie o wyborze metody kasowej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego danego roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – do 20. dnia miesiąca następującego po jej rozpoczęciu.

Jeśli działalność rozpocznie się w grudniu, termin upływa z końcem roku podatkowego.

Z kasowego PIT-u nie mogą korzystać przedsiębiorcy działający w formie spółek osobowych, takich jak spółka cywilna, jawna czy partnerska. Oznacza to, że rozwiązanie jest skierowane głównie do mniejszych firm i jednoosobowych działalności.

Wyższy limit od 2026 roku

Dotychczasowe przepisy ograniczały prawo do kasowego PIT-u do firm z przychodami nieprzekraczającymi 1 mln zł rocznie.

14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o PIT, który podwyższa limit przychodów uprawniających do korzystania z tej metody do 2 mln zł.

Zmiana ta oznacza, że od 2026 roku z kasowego PIT-u skorzysta znacznie większa liczba przedsiębiorców.

Od kiedy nowe przepisy?

Podwyższony limit zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

W praktyce oznacza to, że w 2026 roku z kasowego PIT będą mogli korzystać podatnicy, których przychody w 2025 roku nie przekroczą 2 mln zł.

Co oznacza zmiana dla przedsiębiorców?

Podwojenie limitu to dobra wiadomość dla firm działających na granicy dotychczasowego progu. Większy limit oznacza, że więcej przedsiębiorców zyska prawo do rozliczania podatku dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty, co zmniejszy ryzyko utraty płynności finansowej.

Dzięki tej zmianie kasowy PIT może stać się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod rozliczania podatku dochodowego wśród małych i średnich firm.