Nowe zasady opodatkowania wygranych

Zgodnie z przyjętym projektem, wyższy PIT obejmie wygrane uzyskane zarówno w konkursach i grach organizowanych przez podmioty działające na rynku gier hazardowych, jak i w konkursach promocyjnych czy sprzedaży premiowej.

Oznacza to, że każda osoba, która uzyska nagrodę pieniężną lub rzeczową w tego rodzaju wydarzeniu, będzie zobowiązana zapłacić 15% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej.

Obecne przepisy

Obecnie obowiązująca stawka PIT od wygranych i nagród wynosi 10%. Dotyczy to m.in. konkursów, gier, zakładów wzajemnych oraz sprzedaży premiowej organizowanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Podwyżka od 2026 roku

Planowana zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z projektem rządowym, nowa stawka 15% ma na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz dostosowanie systemu podatkowego do aktualnych realiów rynkowych.