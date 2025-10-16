Rząd zaostrza zasady – koniec z podatkowymi lukami

Sejm zdecydował o kontynuowaniu prac nad projektem nowelizacji ustawy o CIT przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmiany mają „wzmocnić realizację celów statutowych fundacji rodzinnych” oraz zapobiec ich wykorzystywaniu do unikania opodatkowania. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Ograniczenie zwolnienia podatkowego z tytułu najmu

Dotychczas fundacje rodzinne mogły korzystać ze zwolnienia z CIT przy dochodach z najmu nieruchomości.

Nowe przepisy wprowadzą jednak istotne ograniczenie – zwolnienie obejmie wyłącznie długoterminowy najem mieszkaniowy, czyli sytuacje, gdy fundacja wynajmuje lokale osobom fizycznym na ich własne potrzeby mieszkaniowe.

Wszystkie inne formy najmu – krótkoterminowy, komercyjny oraz inne sposoby wykorzystania nieruchomości – zostaną objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Kolejna zmiana dotyczy sprzedaży majątku wniesionego do fundacji rodzinnej.

Dochody ze zbycia mienia wniesionego lub nabytego przez fundację zostaną opodatkowane, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 36 miesięcy od końca roku, w którym to mienie zostało wniesione lub nabyte.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, ma to zapobiegać krótkoterminowym operacjom majątkowym i zachęcać fundacje do długofalowego inwestowania.

Fundacje rodzinne pod przepisami o CFC i exit tax

Projekt nowelizacji przewiduje również, że fundacje rodzinne zostaną objęte przepisami o zagranicznej jednostce kontrolowanej (CFC) oraz exit taxem.

Celem jest przeciwdziałanie sytuacjom, w których fundacje przenoszą aktywa do jurysdykcji o preferencyjnym systemie podatkowym, unikając w ten sposób polskiego podatku dochodowego.

Exit tax natomiast pozwoli państwu opodatkować niezrealizowane zyski kapitałowe w przypadku przeniesienia majątku lub rezydencji podatkowej za granicę.

Nowe zasady dotyczące „ukrytych zysków”

Rozszerzona zostanie definicja tzw. ukrytych zysków – od 2026 roku obejmie ona także sytuacje, gdy fundacja rodzinna umarza pożyczkę udzieloną fundatorowi, beneficjentowi lub osobom powiązanym.

Celem tej zmiany jest ograniczenie możliwości wypłacania środków z fundacji w sposób nieformalny, bez należnego podatku.

Koniec zwolnienia dla niektórych inwestycji

Zwolnieniu podatkowemu nie będą już podlegać przychody z udziału w funduszach, spółdzielniach lub innych podmiotach, które same nie płacą podatku dochodowego, a ich zyski są przypisywane bezpośrednio fundacji.

Nowe przepisy obejmą również udziały w spółkach niebędących osobami prawnymi, co zamknie drogę do części dotychczasowych form optymalizacji.

Zmiany od 1 stycznia 2026 roku

Nowelizacja ustawy o CIT ma wejść w życie z początkiem 2026 roku.

Nowe regulacje znacząco zmienią sposób funkcjonowania fundacji rodzinnych w Polsce – ograniczą możliwość szybkiego zbywania majątku, wprowadzą dodatkowe opodatkowanie niektórych źródeł przychodów oraz zwiększą transparentność finansową tych podmiotów.