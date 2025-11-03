Nowe świadczenie: bon ciepłowniczy – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Świadczenie przyznawane będzie na podstawie dochodu – podobnie jak w przypadku bonu energetycznego:

osoby samotne mogą liczyć na wsparcie, jeśli ich dochód miesięczny nie przekracza 3 272,69 zł netto,

gospodarstwa wieloosobowe – jeśli dochód na osobę nie przekracza 2 454,52 zł netto.

Pod uwagę brany będzie dochód z poprzedniego roku – za 2024 r. w przypadku bonu za 2025 r., i odpowiednio za 2025 r. przy wniosku o bon za 2026 r.

Ważne Aby otrzymać świadczenie, trzeba również korzystać z ciepła systemowego oraz ponosić koszty ogrzewania przekraczające 170 zł/GJ netto.

Ciepło systemowe to – zgodnie z ustawą – sieć ciepłownicza wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do wytwarzania, przesyłu i odbioru ciepła, eksploatowana przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Według uzasadnienia ustawy, bon ciepłowniczy ma chronić najuboższe gospodarstwa domowe, które najbardziej odczują koniec mechanizmu zamrożenia cen energii (wygasającego z końcem 2025 r.).

Bon ciepłowniczy. Ile wynosi wysokość świadczenia w 2025 i 2026 roku?

Kwota świadczenia zależy od wysokości rachunków za ogrzewanie.

W 2025 roku dopłata wyniesie:

500 zł, jeśli koszt ogrzewania przekracza 170 zł/GJ, ale nie więcej niż 200 zł/GJ,

1 000 zł, gdy koszt mieści się między 200 a 230 zł/GJ,

1 750 zł, jeśli koszt przekracza 230 zł/GJ netto.

W 2026 roku stawki wzrosną:

1 000 zł, przy kosztach powyżej 170 zł/GJ,

2 000 zł, przy kosztach między 200 a 230 zł/GJ,

3 500 zł, gdy koszty ogrzewania przekroczą 230 zł/GJ netto.

W praktyce większość gospodarstw otrzyma raczej 500 zł w 2025 r. lub 1 000 zł w 2026 r., ponieważ ceny ciepła w Polsce zwykle oscylują bliżej dolnego progu.

Wprowadzono również zasadę „złotówka za złotówkę” – nawet po przekroczeniu progu dochodowego bon będzie przyznany, ale w pomniejszonej kwocie. Świadczenie nie przysługuje, jeśli po obliczeniu jego wartość wyniesie mniej niż 20 zł.

Według danych rządowych kryteria dochodowe spełnia ok. 6,3 mln gospodarstw. Jednak po uwzględnieniu dodatkowych warunków szacuje się, że bon otrzyma około 3,3 mln gospodarstw.

Bon ciepłowniczy. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Wnioski będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania.

Terminy składania wniosków:

za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. – od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.,

za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Nie złożenie wniosku w terminie oznacza utratę prawa do świadczenia. W przypadku kilku wniosków z tego samego gospodarstwa domowego, bon otrzyma osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza – pozostałe zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatkowo, jeśli pod jednym adresem znajduje się kilka gospodarstw korzystających z jednego wspólnego rachunku za ciepło, przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Liczbę gospodarstw i ich skład ustali urząd gminy lub miasta w dniu złożenia wniosku.

Nie tylko bon ciepłowniczy. Rząd przedłuża zamrożenie cen prądu do końca 2025 roku

Bon ciepłowniczyto nie jedyne wsparcie wprowadzone nową ustawą. Do 31 grudnia 2025 r. przedłużono również zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh – niższym od taryf zatwierdzonych przez URE.

Dzięki temu rachunki za prąd nie wzrosną do końca przyszłego roku. Mechanizm ten obowiązywał dotąd do 30 września 2025 r., ale z uwagi na potrzebę zapewnienia stabilności finansowej rodzin, termin jego obowiązywania został wydłużony o trzy miesiące.

W 2026 roku wsparcie w postaci maksymalnej ceny energii nie będzie już kontynuowane. Rząd argumentuje to stopniowym „odmrażaniem” rynku energii i poprawą jego stabilności.

Ustawa przewiduje również wydłużenie zawieszenia wypłat dodatku osłonowego do 31 grudnia 2027 r. Ministerstwo Energii tłumaczy, że dodatek ten obejmował zbyt małą grupę odbiorców i był mało skuteczny, a nowe rozwiązania – takie jak bon energetyczny i bon ciepłowniczy – lepiej odpowiadają potrzebom gospodarstw o niskich dochodach.

Wszystkie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone przed końcem 2027 roku będą pozostawione bez rozpoznania.

Bon ciepłowniczy. Ustawa przyznająca nowe świadczenie podpisana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego

Ustawa o bonie ciepłowniczym (druk sejmowy nr 1684) została przyjęta przez Sejm 12 września 2025 r., a podpisana przez Prezydenta 26 września 2025 r. Po publikacji w Dzienniku Ustaw 29 września, weszła w życie 30 września 2025 r.

Pełny komunikat Kancelarii Prezydenta dostępny jest na stronie internetowej Prezydenta RP

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r., poz. …)