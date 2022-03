Reklama

"Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej spółki ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. jest wynikiem dwóch lat zmagań spółki ze skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiły realizację strategii Grupy Agora, zmusiły spółkę do istotnych oszczędności oraz zaniechania inwestycji rozwojowych. Negatywne skutki pandemii wywołane z restrykcjami i ograniczeniami w działalności wielu przedsiębiorstw miały również istotny wpływ na obecną kondycję polskiej gospodarki" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowym czynnikiem niepewności co do sytuacji ekonomicznej kraju jest trudny do oszacowania wpływ na polską gospodarkę agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Może to istotnie wpłynąć na tempo wzrostu polskiej gospodarki, podkreślono.

"W okolicznościach tak dużej niepewności otoczenia rynkowego zarząd spółki uznał za uzasadnione zatrzymanie środków gotówkowych w spółce i rekomendowanie ZWZA niewypłacania dywidendy za 2021 r. w celu wzmocnienia pozycji finansowej grupy. Oprócz tego zarząd Agory po dwóch latach ograniczania inwestycji tylko do tych koniecznych planuje przeznaczyć wolne środki na realizację projektów wzrostowych i utrzymaniowych w obecnych biznesach Grupy Agora" - czytamy dalej.

Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana uchwałą rady nadzorczej.

W 2021 r. spółka miała 44,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 117,2 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 27,76 mln zł wobec 54,86 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)