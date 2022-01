Przyjęta we wtorek przez rząd tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0. zakłada obniżkę stawek VAT na żywność, gaz i nawozy do 0 proc., na prąd i ciepło do 5 proc. i na paliwo do 8 proc. Ma ona wejść w życie 1 lutego.

Jak zaznaczył ekspert z zespołu makroekonomii PIE, tarcza obniży inflację od lutego. Klucznik oczekuje, że szczyt inflacji (8,8 proc.) przypadnie w styczniu.

Dodał, że dynamika cen spadnie w lutym o 2,0 pkt proc. – będzie to skutek mniejszego podatku VAT na paliwa i żywność. "Prognozujemy, że tarcza 2.0 obniży średnią inflację w 2022 r. o 0,3 pkt proc." - wskazał.

Zdaniem Klucznika efekty obu tarcz antyinflacyjnych odczuwalne będą w pierwszej połowie roku. "W pierwszych dwóch kwartałach skumulowane działania obu tarcz obniżą odczyt inflacji o ok. 1,6 pkt proc." - ocenił.

Jak stwierdził, rozszerzanie tarcz oznacza wyższą inflację w 2023 r. Dynamika cen paliw oraz żywności "wzrośnie w 2023 r. ze względu na efekty statystyczne – porównanie będzie następować do miesięcy, w których podatek był obniżony".

PIE oczekuje, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 4,6 proc. – prawie dwukrotnie więcej niż cel inflacyjny NBP (2,5 proc.).

Tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze.

Przewidziano też obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media:- na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.);- na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

Tarcza zakłada ponadto obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.