Najtańszy koszyk zakupowy

Z lutowego badania wynika, że pozycję najtańszej sieci w zestawieniu zajął Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego wyniósł w niej 276,98 zł, co oznacza spadek o 10,72 zł, czyli 3,73 proc. w porównaniu do stycznia br., kiedy to również Auchan okazał się najtańszy. Druga w lutowym rankingu najtańszych sieci uplasowała się Biedronka, a za jej koszyk zakupowy trzeba było zapłacić o 19,12 zł niż w Auchan. Trzecie miejsce zajęło Makro Cash & Carry z różnicą 20,71 zł w stosunku do Biedronki.

Reklama

Najdrożej w Netto

Najwyższą wartość koszyka zakupowego w lutym 2025 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 342,49 zł.

Autorzy raportu przypomnieli, że według wstępnych danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,9 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. Z danych zebranych przez ASM SFA wynika natomiast, że w lutym br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła w porównaniu do stycznia o 2,69 zł czyli o 0,86 proc. i wyniosła 314,88 zł.

Ceny wzrosły w siedmiu sieciach

Wzrost cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były niższe niż w styczniu br. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Netto - 9,47 proc., natomiast najbardziej ceny spadły w sklepach E.Leclerc - o 4,84 proc. W dziesięciu badanych sieciach średnie ceny koszyków przekroczyły 300 zł.

Analiza koszyka skompletowanego z produktów o najniższych cenach zaraportowanych przez sklepy wszystkich sieci wykazała, że trzeba byłoby za niego zapłacić 228,40 zł, tj. o 4,24 zł więcej niż w styczniu br. Z kolei biorąc pod uwagę najdroższe produkty wchodzącej w skład koszyka, cena wyniosłaby 393,60 zł - o 6,53 zł więcej niż w styczniu br. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lutym 2025 r. wyniosła 165,20 zł i jest o 2,29 zł wyższa niż w styczniu br.

Duże różnice cenowe między sklepami

"Najświeższe wyniki Badania i Raportu Koszyk Zakupowy potwierdzają utrzymujące się istotne różnice cenowe między sieciami handlowymi. Jednocześnie rośnie znaczenie formatów oferujących najniższe ceny, takich jak cash & carry czy dyskonty. Analiza cen pokazuje, że dynamika zmian jest zróżnicowana – podczas gdy ceny niektórych produktów, takich jak masło czy chemia gospodarcza, spadły o blisko 6 proc., inne, np. olej roślinny, wzrosły o ponad 10 proc. w skali miesiąca" - zauważył Kamil Kruk z ASM SFA.

W ocenie eksperta, tego rodzaju wahania mogą skłaniać konsumentów do większej elastyczności w wyborze miejsc i sposobów robienia zakupów. Kruk zwrócił też uwagę, że zakupy online pozostają najdroższym kanałem, co wynika m.in. z wyższych kosztów operacyjnych i logistyki. "Mimo rosnącej popularności e-commerce konsumenci wciąż chętnie wybierają bardziej opłacalne zakupy stacjonarne. Znaczące różnice cenowe i ich zmienność to sygnał dla kupujących, by świadomie planowali swoje wydatki i poszukiwali najbardziej korzystnych ofert" – zaznaczył.

Jaki rodzaj sklepu najtańszy

Jak wynika z raportu, wśród kategorii sieci sklepów tradycyjnych, najtańsze zakupy można było tym razem zrobić w sklepach typu cash & carry - gdzie średnia cena koszyka wyniosła 302,42 zł. Drugą najtańszą kategorią okazały się hipermarkety - 304,48 zł, trzecie miejsce zajęły dyskonty - 322,85 zł, zaś czwarte - supermarkety z ceną 326,42 zł.

Dostępność produktów

Z analizy 40 produktów wynika, że najwyższą dostępność miały sklepy: Selgros Cash & Carry - 98 proc., Carrefour - 93 proc., Makro Cash & Carry - 90 proc. oraz Intermarché - 89 proc. Natomiast najniższą dostępność produktów odnotowano w sklepach Lidl - 69 proc.

Co podrożało najbardziej?

Badanie ASM SFA wykazało, że w lutym br. wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, najbardziej w ujęciu miesięcznym podrożał olej roślinny - o 10,36 proc. oraz szampon do włosów - o 5,10 proc. Natomiast największe obniżki dotyczyły masła - 5,84 proc. i płynu do płukania tkanin - 5,64 proc.

W raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego zestawu produktów, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły codziennego użytku - m.in.: nabiał, mięso, wędliny, ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe.

ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie analogicznych produktów - tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach, czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline. (PAP)