Firma Google zainwestowała około dwóch miliardów dolarów, aby otworzyć nowy "region" w Warszawie, jeden z 25 takich ośrodków na świecie i, obok ośrodka we Frankfurcie nad Menem, ważny hub w Europie Środkowej. To przełom dla Google i dla Polski - zapewnia cytowana przez ARD dyrektor Google Cloud Polska, Magdalena Dziewguć.

"Google jest obecny w Polsce od 15 lat, a wciąż nie możemy uwierzyć, jak wielka jest tu energia i poziom kreatywności, jak wielki potencjał drzemie w Polakach. Mamy nadzieję, że nasza inwestycja otworzy przed Polską zupełnie nowe możliwości, aby stać się liderem w cyfrowym świecie" - mówi. Jak dodaje, "otwarcie regionu Google Cloud Warszawa zauważy każdy. Firmy uzyskają dostęp do najnowocześniejszych usług IT (...). Klienci odczują to w postaci szybszych aplikacji, szybszej obsługi w sklepach internetowych czy call center".

"Google też był szybki - zauważa portal ARD. - Od ogłoszenia do otwarcia "regionu" minęło niespełna półtora roku - ku wielkiej radości premiera Mateusza Morawieckiego, który niedawno w wystąpieniu przed przedstawicielami biznesu przedstawiał swój kraj na drodze do stania się hubem IT między Europą a USA".

"Polska jest jednym z najbardziej proeuropejskich, ale też proamerykańskich zworników współpracy transatlantyckiej. W wymiarze globalnym jest bardzo ważnym partnerem. Niech świadczą o tym moje rozmowy z kierownictwem LG Chem, Google, Mercedesa, Pfizera, czy AstraZeneca" - mówił szef polskiego rządu.

ARD ocenia, że "polska gospodarka rzeczywiście ma się dobrze, a szczególnie sektor IT przyciąga międzynarodową uwagę". Twórca gier CD Projekt to "najdroższa firma w europejskiej branży gier o wartości rynkowej przekraczającej osiem miliardów euro, a w 2020 roku, już w środku pandemii, Microsoft zadeklarował, że Polska będzie +cyfrowym sercem Europy+, dlatego zainwestuje (tam) około miliarda dolarów" - informuje stacja.

Wszystko wskazuje na dalszy wzrost - mówią portalowi analitycy McKinsey. "Widzimy, że zarówno Polska, jak i inne kraje regionu są cyfrowymi wyzwaniami. Ograniczenia pandemii spowodowały znaczne przyspieszenie w tym sektorze. Tylko od stycznia do maja 2020 r. gospodarka cyfrowa rozwijała się ponad dwa i pół razy szybciej niż w poprzednich latach" - mówi przedstawiciel tej firmy doradczej Tomasz Marciniak. Podstawy rozwoju uważa za solidne. "Sytuacja gospodarcza jest relatywnie stabilna, a sieć 4G została rozbudowana na 94 proc. terenów zamieszkanych" - wskazuje.

Portal ARD ocenia, że "Polska nadal przyciąga inwestorów z zagranicy mimo sporów o narodowo-konserwatywny rząd PiS". Dodaje, że ewentualne obcięcie funduszy europejskich w wyniku konfliktu z UE może się odbić się na polskiej gospodarce.