Nastroje lokalnych inwestorów

Indeks Zaufania, opracowywany przez Deloitte od ponad dwóch dekad, odzwierciedla nastroje lokalnych inwestorów private equity w Europie Środkowej. W najnowszej, 44. edycji badania jego wartość osiągnęła 119 punktów, co kończy serię ostatnich czterech wzrostów, ale wciąż pozostaje powyżej średniej historycznej wynoszącej 115 punktów, wynika z raportu "Central Europe Private Equity Confidence Survey".

Reklama

"Choć indeks zanotował nieznaczny spadek w najnowszym odczycie, nadal pozostaje na poziomie, który potwierdza odporność inwestorów w Europie Środkowej na zmiany makroekonomiczne. Zgodnie z deklaracjami respondentów prawie połowa z nich przewiduje stabilizację warunków makroekonomicznych w najbliższych miesiącach, a 30% oczekuje ich poprawy. Te wyniki wskazują, że fundusze private equity skutecznie dostosowują swoje strategie do bardziej wymagających warunków, koncentrując się na firmach o silnych fundamentach i długoterminowym potencjale wzrostu" - powiedział partner zarządzający Działem Advisory Deloitte w Polsce, lider Zespołu M&A Michał Tokarski, cytowany w komunikacie.

Dostęp do finansowania

Fundusze private equity w Europie Środkowej wykazują wyważony optymizm wobec dostępności finansowania dłużnego. Blisko jedna trzecia (31%) respondentów spodziewa się jej wzrostu, a 63% oczekuje, że pozostanie ona na takim samym poziomie. Większego optymizmu można upatrywać natomiast w planach inwestorów na 2025 rok - ponad połowa (55%) planuje skoncentrować się na nowych inwestycjach, podczas gdy 30% przewiduje priorytetowe działania wokół zarządzania obecnym portfelem spółek.

Wielkość transakcji w 2025 roku

Najnowsze wyniki indeksu Deloitte wskazują też, że co szósty respondent (16%) przewiduje zmniejszenie średniej wielkości transakcji w 2025 roku, co stanowi wyraźny zwrot względem poprzedniego badania, w którym żaden z ankietowanych nie oczekiwał spadku. Natomiast 25% ankietowanych przewiduje w tym zakresie wzrost (w porównaniu do 41% w poprzedniej edycji badania). Tymczasem stabilne pozostają oczekiwania co do ogólnego poziomu aktywności na rynku - blisko połowa uczestników badania (47%) spodziewa się utrzymania obecnego tempa, natomiast niemal dwie piąte (39%) zakłada wzrost aktywności.

Chęć na akwizycje

"Fundusze private equity w Europie Środkowej udowadniają, że potrafią elastycznie reagować na zmieniające się warunki, szukając optymalnych okazji inwestycyjnych na rynku i wykorzystując czas mniejszych aktywności transakcyjnych na pracę z obecnym portfelem. Wzrost liczby inwestorów planujących nowe akwizycje z 47% do 52% przy jednoczesnym zwiększeniu odsetka funduszy rozważających sprzedaż aktywów - z 12% do 20% - wskazuje na strategiczne podejście do zarządzania portfolio, bez oznak nieplanowanych sprzedaży" - dodał Tokarski.

Polska bezkonkurencyjnym faworytem inwestorów

Pozytywne nastawienie inwestorów w Europie Środkowej znajduje odzwierciedlenie nie tylko w planach akwizycji, ale również w wyborze lokalizacji i sektorów inwestycyjnych. 95% respondentów wskazało Polskę jako najbardziej atrakcyjny rynek w regionie. Na drugim miejscu uplasowała się Rumunia z wynikiem 64%, a trzecie miejsce zajęły Czechy (31%).

Pod względem sektorów największą uwagę inwestorów przyciąga branża TMT, która uzyskała 67% wskazań. Drugie miejsce (63%) zajął obszar life sciences i healthcare (nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna), którego atrakcyjność wzrosła w postpandemicznym świecie. Fundusze private equity zwracają również uwagę na sektory energii i zasobów (42%) oraz konsumencki (39%), podkreślono.

Wyniki najnowszego opracowania Deloitte uwidaczniają także wyzwania związane ze sprzedażą aktywów w Europie Środkowej - ponad połowa ankietowanych (52%) zauważa spadek liczby potencjalnych nabywców, a 39% wskazuje, że sytuacja na rynku pozostaje bez zmian. Tylko 9% uczestników badania zaobserwowało w tym zakresie wzrost. Przyczyny tego trendu są wielowymiarowe: dominują obawy związane z wojną w Ukrainie (81%) oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w całej Europie (63%). Nie bez znaczenia pozostają również trudności z pozyskiwaniem kapitału, na które wskazuje 39% respondentów oraz wysokie stopy procentowe w regionie (27%).

Badanie CE PE Confidence Survey od 2003 r. co 6 miesięcy śledzi zmieniające się nastroje inwestorów w Europie Środkowej. Obecna edycja skupia się na ich oczekiwaniach na pierwszą połowę 2025 r.

(ISBnews)