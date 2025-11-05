Ile osób zostanie powołanych do służby wojskowej?

W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację na temat prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów ws. określenia liczby osób, które w 2026 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Jak czytamy, zgodnie z założeniami projektu, w 2026 r. do zawodowej służby wojskowej miałoby zostać powołanych do 13,5 tys. osób, na ćwiczenia wojskowe do 200 tys. osób, do aktywnej rezerwy - do 8,7 tys. osób, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do 39 tys. osób (w tym do 4 tys. na potrzeby kształcenia), a do terytorialnej służby wojskowej do 40 tys. osób. „Przedstawione w projekcie wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny próg możliwych powołań” - wskazano.

Ustawa o obronie ojczyzny

Obecnie zasady odbywania służby wojskowej reguluje ustawa o obronie ojczyzny. Zgodnie z ustawą, służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie – jak zapisano - ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Rezerwę pasywną stanowią wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie podlegają militaryzacji, do 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski lub podoficerski - do 63. roku życia. Ustawa przewiduje, że rezerwiści pasywni mogą być powoływani na ćwiczenia wojskowe jednodniowe; krótkotrwałe - do 30 dni bez przerwy; długotrwałe - do 90 dni bez przerwy oraz rotacyjne, łącznie do 30 dni, odbywane z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego. Ćwiczenia mogą polegać m.in. na zwalczaniu skutków katastrof żywiołowych czy akcjach poszukiwawczych.

Rezerwę aktywną natomiast stanowią te osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, także do 55. lub 63. roku życia. Powołani są oni na czas nieokreślony. Rezerwiści zobowiązani są do pełnienia służby raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez co najmniej 14 dni raz na 3 lata.