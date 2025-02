Ranking miast i regionów przyszłości Financial Times już od ponad dekady analizuje potencjał inwestycyjny miast Europy. Zestawienie zostało opracowane przez fDi Intelligence, spółkę należącą do grupy The Financial Times, w oparciu o analizę mocnych stron gospodarczych, finansowych i biznesowych ze 521 europejskich miast i regionów.

Reklama

Awans Warszawy na podium

W ogólnym zestawie Warszawa znalazła się na wysokim trzecim miejscu, co w porównaniu do poprzedniego zestawienia oznacza awans o jedną pozycję. Na pierwszych dwóch pozycjach znalazły się dwa miasta wyspiarskie - Londyn i Dublin. Natomiast za plecami stolicy Polski znalazły się Paryż, Amsterdam, Monachium i Berlin.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy powiedział, że jest dumny z pozycji Warszawy w tegorocznym rankingu fDi Intelligence. W ocenie prezydenta awans w zestawieniu jest potwierdzeniem starań budowania miasta przyjaznego dla mieszkańców i inwestorów.

Wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej Warszawa nadal zachowuje pozycję lidera.

Wysoko oceniony kapitał ludzki i styl życia

Stolica Polski znalazła się w pierwszej dziesiątce w czterech kategoriach. Największy awans, o trzy pozycje, Warszawa odnotowała w kategorii „kapitał ludzki i styl życia”, plasując się na drugim miejscu za Londynem, a przed Madrytem. Równie wysoko (na drugim miejscu) stolica naszego kraju oceniona została w kategorii „przyjazność biznesowa”, co oznacza utrzymania pozycji z sprzed roku. Także w przypadki kategorii „potencjał ekonomiczny” Warszawa utrzymała pozycję z poprzedniego rankingu plasując się na szóstej pozycji.

W kategorii "opłacalność ekonomiczna" Warszawa zajęła dziewiąte miejsce.

Oto zestawienie TOP10 wszystkich kategorii: