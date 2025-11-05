Przyczyny wzrostu cen ogrzewania

Główne powody podwyżek to:

Reklama

Nowe taryfy dystrybucyjne zatwierdzone przez URE, które podnoszą stawki za przesył i energię.

Rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO₂) oraz zmiany w systemie ETS 2.

Zakończenie rządowej tarczy osłonowej, która wcześniej ograniczała wzrost cen ciepła.

Reklama

Te czynniki powodują znaczące zwiększenie miesięcznych rachunków za ogrzewanie mieszkań i domów.

Jakie podwyżki cen ogrzewania czekają gospodarstwa domowe?

Miesięczne rachunki za ogrzewanie 70-metrowego mieszkania mogą wzrosnąć do około 350 zł. Ogrzanie domu o powierzchni 150 m² gazem może kosztować nawet około 6000 zł rocznie. Wzrost cen ciepła systemowego dla mieszkańców bloków może sięgać nawet 86 proc. rok do roku.

Możliwe sposoby na ograniczenie kosztów ogrzewania

Wobec rosnących cen warto rozważyć:

Modernizację systemu grzewczego, np. wymianę pieca na bardziej efektywny lub instalację pomp ciepła.

Termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi).

Korzystanie z dostępnych programów wsparcia i dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej.

Oszczędności w codziennym użytkowaniu, np. świadome sterowanie ogrzewaniem, zmniejszanie temperatury w pomieszczeniach.

Ceny ogrzewania. Rządowe plany i programy wsparcia

W odpowiedzi na rosnące koszty ogrzewania rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami i świadczeniami, które mają pomóc najbardziej potrzebującym odbiorcom. Szczególną uwagę poświęca się likwidacji ubóstwa energetycznego oraz wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii.