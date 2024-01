Szczegielniak był pytany o ustalenia NIK, według których miał on przesłać 15 kwietnia 2020 r. maila do ówczesnego szefa KPRM Michała Dworczyka ws. projektów decyzji, jakie miały być wydane Poczcie Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych ws. przeprowadzenia wyborów. Projekty te, jak mówił przewodniczący komisji śledczej Dariusz Jański (KO), miały być przekazane do akceptacji premiera Mateusza Morawieckiego.

Reklama

Wstępne wersje projektów

Joński pytał Szczegielniaka, jak to się stało, że wysłał tego maila, czy osobiście sporządzał te projekty, czy też zostały one przekazane świadkowi. Szczegielniak mówił, że nie pamięta tego maila. Jak tłumaczył, miało to miejsce niemal cztery lata temu. "Trudno mi się ustosunkować do treści tego maila. Nie mam dostępu teraz do wszystkich maili, które wtedy były wysyłane" - podkreślił.

Reklama

Zaznaczył jednocześnie, że w departamencie prawnym MAP, "biorąc pod uwagę dobrą praktykę, jaka funkcjonuje między organami administracji publicznej, a w tym przypadku między MAP a KPRM, opracowane zostały wstępne projekty takich decyzji" - powiedział Szczegielniak. Dopytywany, podkreślał wielokrotnie, że nie były to projekty, ale wstępne wersje tych projektów.

Joński dopytywał jednak o maila przesłanego do KPRM. "Jeszcze raz podkreślam, że w MAP nie zostały sporządzone żadne decyzje" - odparł świadek. "A gdzie zostały sporządzone decyzje?" - pytał Joński. "W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - odparł Szczegielniak. Dodał, że w MAP zostały opracowane wstępne robocze drafty, w ramach współpracy z KPRM.

Joński pytał też czy świadek wie, kto w MAP sporządził projekt tych decyzji. "Nie przypominam sobie. To były wstępne drafty" - mówił świadek. Nie pamiętał też kto brał udział w przygotowaniu tych draftów. "Z tego co pamiętam poprosiłem pracowników departamentu prawnego MAP żeby zbadano możliwość przygotowania takich draftów" - mówił Szczegielniak.

Dopytywany dlaczego wydał takie polecenie, świadek odparł, że KPRM zwróciło się do MAP z prośbą o współpracę w tym zakresie. Zaznaczył, że nikt z KPRM mu tego nie zlecił. "Nie przypominam sobie" - mówił Szczegielniak. "To kto panu w ogóle polecił, żeby pan się zajął tą sprawą?" - dopytywał Joński. "Rozmawialiśmy w tej sprawie z ministrem (aktywów państwowych) Jackiem Sasinem" - odpowiedział. "Pan minister Jacek Sasin poprosił o to, żeby zbadać możliwość takich rozwiązań w związku z tym, że otrzymał taką prośbę z KPRM" - dodał.

Świadek wielokrotnie mówił podczas posiedzenia komisji, że nie pamięta treści przygotowanych draftów decyzji. Nie pamiętał też, którzy konkretnie pracownicy MAP je przygotowywali.

Odpowiadając na pytanie wiceszefa komisji Waldemara Budy (PiS) świadek ocenił, że "podstawowym powodem, dla którego wybory się nie odbyły, były przedłużające się procesy legislacyjne w Senacie". "Biorąc pod uwagę w jakiej sytuacji się znajdywaliśmy, potencjalny kryzys konstytucyjny z niewybraniem prezydenta, podważaniem później jego mandatu, było ostatnią rzeczą, z jaką powinniśmy mieć do czynienia" - dodał Szczegielniak.

Projekt umowy wraz z kosztami został przygotowany przez Pocztę Polską

"Również, to, co działo się w Senacie, przedłużający się proces legislacyjny, powodowało niepewność, co do działań MAP, z tego powodu nie można było przewidzieć jak będzie wyglądała ostateczna ustawa, to rzutowało na projekty rozporządzeń" - dodał świadek.

Szczegielniak dodał, że "celem ustawy i wprowadzenia trybu korespondencyjnego było zapewnienie większego bezpieczeństwa obywateli".

Bartosz Romowicz (Polska 2050) pytał, czy załączniki w mailu do Michała Dworczyka z 15 kwietnia są tożsamymi dokumentami z decyzją, poleceniem premiera do PWPW i Poczty Polskiej. "Nie pamiętam treści tego maila, natomiast wstępne rozwiązania przygotowanie w MAP różnił się od ostatecznych decyzji wydanych przez prezesa rady ministrów" - poinformował świadek.

Pytany, czy wie kto pracował nad szacunkiem kosztów zorganizowania wyborów korespondencyjnych odpowiedział, że "projekt umowy wraz z kosztami został przygotowany przez Pocztę Polską". "On podlegał analizie w Ministerstwie Aktywów Państwowych" - zaznaczył. "Z tym, że analiza kosztów nie była przeprowadzana w moim departamencie" - mówił świadek.

Dodał, że wówczas prezesem Poczty Polskiej był Tomasz Zdzikot. "Z tego, co wiem umowa nie została podpisana. Jeżeli chodzi o mój zakres, pojawiały się wątpliwości prawne, co do możliwości zawarcia tych umów, one zrodziły się w związku z tym, że przeprowadzane były konsultacje z prokuratorią generalną" - dodał.

"Sam uczestniczyłem w jednym ze spotkań, na którym przedstawiciele prokuratorii wyrazili wątpliwości i uwagi zawarcia takiej umowy w obowiązującym stanie prawnie. Prezes Mariusz Haładyj i któryś z wiceprzewodniczących.

Po przerwie w posiedzeniu, o godz. 14.00, przesłuchany zostanie b. szef MAP Jacek Sasin.

Autor: Olga Łozińska, Edyta Roś, Rafał Białkowski