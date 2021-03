Współautorem takiego komentarza jest dr hab. inż. Paweł Łabaj z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Opinia ekspertów z różnych krajów świata ukazała się w czasopiśmie naukowym "The Lancet Microbe".

W kontekście walki z koronawirusem badacze zwracają uwagę, że lekoodporność drobnoustrojów jest jednym z największych problemów współczesnej medycyny.

Autorzy powołują się na badania wskazujące m.in. tendencje do rozprzestrzeniania się, w dłuższym czasie, drobnoustrojów w szpitalach i na różnorodność genów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe – to właśnie może przyczynić się do powstania nowych wzorców oporności na antybiotyki.

Zwracając uwagę na zmniejszoną odporność pacjentów covidowych i pocovidowych, naukowcy ocenili, że podawanie leków przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych i przeciwzapalnych w celu zapobiegania wtórnym zakażeniom u osób z COVID-19 podczas przedłużającej się pandemii nieuchronnie doprowadzi do wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Podkreślono też, że wirus SARS-CoV-2 mutuje, a jego mutacje mogą odpowiadać za nawracające fale pandemii.

Do szybszej oporności wielolekowej może przyczyniać się też – jak zauważyli naukowcy – gorsze wchłanianie leków u chorych na COVID-19. Dodatkowym zagrożeniem są, w ocenie badaczy, artykuły publikowane bez weryfikacji i rekomendacji WHO i innych ośrodków kontroli i zapobiegania chorobom na całym świecie.

Artykuł "COVID-19 drug practices risk antimicrobial resistance evolution" jest dostępny pod linkiem https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00039-2/fulltext. (PAP)

