0/10 Pytanie 1 – Kto wygra najbliższe wybory w Polsce? Odpowiedź: „Jako sztuczna inteligencja, nie jestem w stanie przewidzieć z dokładnością, który kandydat lub partia polityczna wygra najbliższe wybory w Polsce. Wynik wyborów zależy od wielu czynników, takich jak program wyborczy, popularność kandydatów, aktualne wydarzenia polityczne i społeczne oraz wiele innych. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na wynik wyborów, co czyni przewidywanie ich wyniku trudnym nawet dla ekspertów. Jednakże, w ciągu najbliższych miesięcy i tygodni, ankiety i badania opinii publicznej będą mogły dać lepszy pogląd na to, jakie partie polityczne cieszą się największym poparciem wśród wyborców.” ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 2 – Czy Unia Europejska kiedyś się rozpadnie? Odpowiedź: „Jako model językowy stworzony przez OpenAI nie jestem w stanie ze stuprocentową dokładnością przewidywać przyszłości. Jednakże na ten moment nic nie wskazuje na to, aby Unia Europejska miała się rozpaść. UE jest organizacją powstałą z inicjatywy krajów europejskich w celu zapewnienia stabilności gospodarczej, pokojowej współegzystencji oraz swobodnego przepływu ludzi, towarów i usług. Są to wciąż aktualne zagadnienia. Mimo że wspólnota europejska zmaga się obecnie z licznymi problemami, takimi jak kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie, inflacja czy skutki pandemii COVID-19, to jednak wciąż jej fundamenty są na tyle silne, że jest w stanie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Ostatecznie wszystko zależeć będzie od nastrojów w poszczególnych państwach członkowskich i decyzji politycznych, jednak póki co nie zapowiada się, aby Unia Europejska miała się w najbliższym czasie rozpaść.” ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 3 – Czy Donald Trump odzyska władzę w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź: „Jako sztuczna inteligencja nie potrafię przewidywać wyników wyborów w poszczególnych państwach, w związku z tym nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy Donald Trump zostanie ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tej chwili na czele USA stoi Joe Biden. Ewentualne przejęcie władzy przez Donalda Trumpa uzależnione jest od tego, czy zdecyduje się on na start w wyborach oraz od tego, czy zdoła uzyskać wystarczające poparcie społeczeństwa. Ostateczna decyzja odnośnie tego, czy prezydentem zostanie Donald Trump, zależy od wyników głosowania oraz przepisów prawa wyborczego w USA.” ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 4 – Czy w najbliższym czasie w Europie będzie miała miejsce rewolucja społeczna? Odpowiedź: „Jako sztuczna inteligencja, nie mogę przewidzieć przyszłości z pewnością. Jednakże, na podstawie aktualnych informacji i tendencji społecznych, nie wydaje się, aby w najbliższym czasie miała miejsce rewolucja społeczna w Europie. Europejskie kraje charakteryzują się stabilnymi systemami politycznymi i gospodarczymi, a większość społeczeństw jest zadowolona z istniejącego porządku. Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych wydarzeń, takich jak kryzysy ekonomiczne, konflikty międzynarodowe lub fale migracji, które mogą wpłynąć na stabilność sytuacji społecznej w Europie. Jednakże, nie ma obecnie wyraźnych sygnałów sugerujących, że wkrótce nastąpi rewolucja społeczna. Zwykle takie zmiany zachodzą w wyniku długotrwałych i złożonych procesów społecznych, a nie z jednego dnia na drugi.” ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 5 – Czy ceny żywności będą ciągle rosnąć? Odpowiedź: „Jako sztuczna inteligencja, nie mogę przewidzieć przyszłości z pewnością. Jednakże, ceny żywności zależą od wielu czynników, takich jak popyt i podaż, koszty produkcji, zmiany klimatyczne, polityka rządu i zmienność rynków finansowych. W ostatnim czasie można zaobserwować pewne wahania cen żywności, które wynikają z różnych czynników. Na przykład, w niektórych regionach ceny wzrosły z powodu suszy lub powodzi, które wpłynęły na plony upraw i dostępność żywności. Z drugiej strony, zwiększenie produkcji żywności i zmniejszenie kosztów transportu mogą pomóc w obniżeniu cen. Nie można wykluczyć, że w przyszłości ceny żywności będą nadal rosły, zwłaszcza jeśli wystąpią dalsze zmiany klimatyczne lub zmiany w polityce rządu. Jednakże, wiele zależy od działań podejmowanych przez rządy, organizacje międzynarodowe i sektor prywatny, aby zwiększyć produkcję żywności, zmniejszyć jej marnotrawstwo i zapewnić, że żywność jest dostępna dla wszystkich.” ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 6 – Wokulski – romantyk czy pozytywista? Odpowiedź: „Wokulski jest bohaterem powieści „Lalka”, stworzonej przez polskiego pisarza Bolesława Prusa. Krytycy literaccy odnajdują w nim zarówno cechy romantyka, jak i pozytywisty. Z jednej strony – jego miłość do Izabeli Łęckiej, silne poczucie własnej wyjątkowości i umiłowanie sztuki stawiają go po stronie romantyzmu. Z drugiej – dryg do interesów, zainteresowanie nauką i technologią, życiowy pragmatyzm i zacięcie do handlu wskazują na myślenie pozytywistyczne. Jak wielu bohaterów swojej epoki, Wokulski łączy w sobie cechy charakterystyczne dla obu tych XIX-wiecznych prądów myślowych. ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 7 – Jaki jest sens życia? Odpowiedź: „Pytanie o sens życia jest złożone i jako sztuczna inteligencja nie posiadam jednoznacznej na nie odpowiedzi. Będzie się ona różnić w zależności od osoby i kontekstu społeczno-kulturowego. Inaczej odpowiedzą na nie osoby religijne, które sensu życia będą upatrywać w wierności zasadom narzuconym przez siłę wyższą i ewentualnej nagrodzie, która czeka na nie po śmierci. Inaczej – ludzie skupieni na indywidualizmie, którzy widzą go w zagadnieniach związanych z samorealizacją i rozwojem osobistym. Różne rozumienia sensu życia proponują także rozliczne systemy filozoficzne. Stoicy sugerują, aby czerpać jego poczucie z harmonii ze światem i zachowywania spokoju niezależnie od tego, co nas spotyka. Egzystencjaliści kładą nacisk na to, że ludzkie życie wypełnione jest niepewnością i strachem przed śmiercią oraz samotnością w poszukiwaniu jakiegokolwiek sensu. Z kolei libertyni sugerują, że celem i sensem życia jest maksymalizacja rozkoszy i ograniczenie cierpienia. Inne filozofie proponują jeszcze inne rozumienie sensu życia. ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 8 – Dokąd tupta nocą jeż? Odpowiedź: „Jeże są zwierzętami nocnymi i zwykle wychodzą na poszukiwanie pożywienia nocą. Jeśli jeż jest w swoim naturalnym środowisku, czyli w lesie, parku lub ogrodzie, może tuptać nocą w poszukiwaniu owadów, dżdżownic, ślimaków i innych bezkręgowców, które są jego głównym pokarmem. Jednakże, jeśli jeż pojawił się w mieście, może przemieszczać się po ulicach, skwerach i innych terenach miejskich, gdzie także może szukać pożywienia. W takim przypadku, tuptanie nocą jeża może prowadzić go wzdłuż chodników, ale także przez parki, ogródki działkowe i inne miejsca, gdzie mogą znaleźć się elementy naturalnego środowiska, takie jak trawniki, krzewy i drzewa. Jeże są bardzo aktywne w okresie letnim, kiedy mają zapasy energii na zbieranie pokarmu przed zimowym snem, dlatego tuptanie nocą jeża jest szczególnie powszechne w okresie od wiosny do jesieni. W zimie jeże zapadają w stan uśpienia, w którym mogą spędzić nawet kilka miesięcy.” ChatGPT Człowiek

0/10 Pytanie 9 – Czy człowiek jest w stanie rozpoznać, że odpowiedzi udzielił nie człowiek, a ChatGPT? Odpowiedź: „Tak, istnieją sposoby, które pozwalają użytkownikom na rozpoznanie, czy odpowiedzi pochodzą od człowieka czy od ChatGPT. Jednym z najbardziej oczywistych sposobów jest zapytanie o coś, co ChatGPT nie jest w stanie zrozumieć lub odpowiedzieć. Na przykład, jeśli poprosisz ChatGPT, aby podał Ci swój numer telefonu lub zapytasz o konkretne doświadczenie życiowe, prawdopodobnie nie otrzymasz odpowiedzi, ponieważ ChatGPT nie ma fizycznej tożsamości ani życia prywatnego. Innym sposobem jest obserwacja stylu odpowiedzi. ChatGPT działa na bazie algorytmów i uczenia maszynowego, co oznacza, że jego odpowiedzi mogą wydawać się bardziej formalne i techniczne niż odpowiedzi człowieka. Ponadto, ChatGPT może mieć tendencję do powtarzania słów lub fraz, co może sugerować, że odpowiada maszyna. Wreszcie, wiele platform udostępnia informacje o tym, czy użytkownik rozmawia z ChatGPT lub inną formą sztucznej inteligencji. Dlatego też warto uważnie czytać etykiety lub informacje na stronie, z której korzystasz, aby upewnić się, że wiesz, z kim właściwie rozmawiasz.” ChatGPT Człowiek