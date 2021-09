Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że ustawa o jakości ma wprowadzić rozliczalność, co oznacza, że będzie można zmierzyć efekty wydanych pieniędzy na system opieki zdrowotnej.

"Ta ustawa to jest fundamentalna zmiana kultury organizacyjnej w sektorze medycznym. Polega na tym, że trzeba się mierzyć. Mierzyć pod kątem klinicznym, mierzyć w innych dziedzinach takich jak perspektywa pacjenta, to znaczy, żeby oprócz tej oceny skuteczności klinicznej pojawił się parametr rozliczający z punktu widzenia komfortu pacjenta, który przechodzi trudny czas terapii. I wreszcie mierzyć skuteczność zarządzania" - powiedział Niedzielski.

"Jeżeli popatrzymy strategicznie na nasz system opieki zdrowotnej to mamy świetnych fachowców. Ja, jako ekonomista mogę powiedzieć, że zazdroszczę kolegom w medycynie, że mamy tyle cytowań na świecie, że mamy wybitnych profesorów, którzy są autorytetami i pod tym względem jeśli powiemy o pewnym kapitale wiedzy to absolutnie jest na najwyższym światowym poziomie. Jeżeli popatrzymy na sprzęt, to możemy mówić odważnie, że nasz system opieki jest doskonale wyposażony sprzętowo" - podkreślił szef resortu.

Dodał, że w służbie zdrowia brakuje technologii, czyli kultury zarządzania, mierzenia i kultury organizacyjnej.

"To jest oczywiście trudna rzecz do zmiany, także ustawa ma być tym kierunkowskazem, który mówi, że teraz koncentrujemy się na dobrym rozliczeniu tej pracy, która jest wykonywana przez służby medyczne. Z jednej strony mamy uruchamiany strumień finansowy, ale z drugiej strony budujemy siatkę pojęciową, która pozwala nam rozliczyć te nakłady" - podsumował szef MZ.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zakłada m.in. zwiększone finansowanie szpitali, które zapewnią pacjentowi wysoką jakość świadczonych usług. Jak podało Ministerstwo Zdrowia placówki będą podlegały- procesowi autoryzacji pod kątem wskaźników jakości świadczonych pacjentowi usług. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca