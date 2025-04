Już od lipca NFZ będzie finansował nowe świadczenia

Jak wynika z informacji przekazanych przez resort zdrowia, dobiegają końca prace nad standardem kompleksowej opieki nad pacjentką z endometriozą. Jeszcze w tym miesiącu projekt rozporządzenia trafi do konsultacji społecznych, a od lipca NFZ będzie już finansował nowe świadczenia.

Zmiany planowane przez MZ będą sprowadzały się do rozszerzenia leczenia pacjentek z endometriozą o zapewnienie tym z nich, które zmagają się z zaawansowanym stadium choroby, dodatkowych świadczeń udzielanych w wyspecjalizowanych ośrodkach leczenia. Zostanie utrzymana dotychczasowy model działania oparty na poradniach ginekologicznych, które diagnozują i leczą zachowawczo niezaawansowane przypadki tej choroby. Będą one nadal stosowały terapią hormonalną refundowaną przez NFZ. Jednak w przypadku pacjentek w zaawansowanym stadium choroby, opieka ta zostanie rozszerzona i będzie prowadzona przez ośrodki ginekologiczne, które mają nie tylko możliwość realizowania pogłębionej diagnostyki, ale również zatrudniają zespół medyczny z doświadczeniem w leczeniu zaawansowanego stadium tej choroby. Chodzi zarówno o ginekologów, chirurgów, torakochirurgów, jak i urologów. W takim ośrodku pacjentka otrzyma kompleksową opiekę – rozpocznie się ona od pogłębionej diagnostyki, przez kwalifikację do zabiegu, przeprowadzenie operacji, a jej ostatnim etapem będzie monitorowanie stanu pacjentki po leczeniu.

Leczenie pacjentek z zaawansowaną endometriozą

Jak zapewnia resort zdrowia, projekt rozporządzenia, które jeszcze w kwietniu trafi do konsultacji publicznych, został przygotowany przy udziale ekspertów oraz środowiska pacjentek. Nie są jeszcze znane ośrodki, które miałyby zająć się leczeniem pacjentek z zaawansowaną endometriozą. Zostaną one wyłonione dopiero po przeprowadzenie analizy i wyceny świadczeń przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dopiero wtedy NFZ będzie mógł podpisać umowy z podmiotami spełniającymi warunki wymagane dla centrum leczenia endometriozy.

Jak można przeczytać na stronie Fundacji Pokonać Endometriozę, jest to choroba hormonalno-immunologiczna, która polega na pojawieniu się i rozroście tkanki podobnej do endometrium w miejscach innych niż fizjologiczne jej ulokowanie (macica). Guzy endometriozy mogą być zlokalizowane w obrębie miednicy mniejszej, na jajnikach, pęcherzu, jelicie grubym, otrzewnej, nerce, przeponie, w płucach, mózgu, oku, powłokach podskórnych czy bliznach pooperacyjnych. Jak wskazywał pod koniec 2023 roku Rynek Zdrowia, endometrioza dotyczy w Polsce nawet 3 milionów kobiet. Konsekwencje jej nieleczenia, czy nieprawidłowego leczenia są bardzo poważne. To nie tylko niepłodność, ale również depresja, chroniczny ból i wysokie koszty leczenia.