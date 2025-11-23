Rubio: Propozycja pokoju jest autorstwa USA

„Propozycja pokoju jest autorstwa USA. Jest oferowana jako silne ramy dla trwających negocjacji. Opiera się o wkład rosyjskiej strony. Ale jest też oparta o poprzedni i bieżący wkład od Ukrainy” - napisał sekretarz stanu w serwisie X.

Wcześniej podobny wpis zamieścił Tommy Pigott, zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA. „To jest rażąca nieprawda. Tak jak sekretarz (Marco) Rubio i cała administracja stale utrzymuje, plan ten został stworzony przez USA, z wkładem zarówno Rosjan, jak i Ukraińców” - napisał na X.

Wcześniejsze doniesienia wskazują, że plan pokojowy nie był autorstwa USA

Odpowiedział w ten sposób na doniesienia dziennikarza stacji PBS, który powiadomił, że senator Partii Republikańskiej Mike Rounds ogłosił w sobotę po rozmowie z Rubio, że 28-punktowy plan to rosyjski, a nie amerykański dokument.

- Sekretarz Rubio zadzwonił do nas dzisiaj po południu. Myślę, że dał nam bardzo jasno do zrozumienia, że jesteśmy odbiorcami propozycji, która była dostarczona jednemu z naszych przedstawicieli. To nie jest nasza rekomendacja, to nie jest nasz plan pokojowy. To jest propozycja, którą otrzymano. I jako pośrednik poczyniliśmy kroki, by się nim podzielić. Nie wypuściliśmy go. Nastąpił wyciek - przekazał senator. Jak dodał, w ten sposób Ukraińcy mają możliwość zareagowania na ten dokument.

Według dziennikarza PBS o planie pokojowym senator Rounds oraz senatorowie Jeanne Shaheen i Angus King mówili podczas konferencji prasowej. Rounds miał powtarzać, że Rubio pozwolił mu podzielić się informacjami dotyczącymi tej rozmowy telefonicznej.

- 28-punktowy plan, który wyciekł i który według sekretarza Rubio nie jest stanowiskiem administracji, jest w zasadzie listą życzeń Rosjan - powiedział King.

Rounds utrzymywał, że projekt planu Rosjanie przekazali specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi.

- Jeśli chodzi o rozmowy o tym, że są groźby odebrania rzeczy (...) takie jak wstrzymanie informacji (wywiadowczych) Rubio powiedział, że nie ma informacji na ten temat - przekazał senator Republikanów.

USA chcą zmusić Ukrainę do podpisania planu pokojowego

W piątek Reuters podał, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, że Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia pokojowego z Rosją. Prezydent Donald Trump potwierdził zaś, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny w Ukrainie. W sobotę podkreślił, że zaproponowany plan nie jest jego ostateczną ofertą dla Ukrainy.

Jak napisała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela Departamentu Stanu, Rubio jest w drodze do Genewy, gdzie w niedzielę ma odbyć się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego nieformalnej grupy E3 Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ws. amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska