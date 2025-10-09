UCE Research na zlecenie Onetu zbadał podejście Polaków do alkoholu, zadając ankietowanym 11 pytań dotyczących tego obszaru.

Częstotliwość spożycia alkoholu w Polsce

Według sondażu zdecydowana większość badanych deklaruje umiarkowane spożycie alkoholu. Najczęściej wskazywana odpowiedź to „kilka razy w miesiącu”: przyznaje się do tego 27,2 proc. osób. Kolejne 20,7 proc. pije tylko okazjonalnie, np. przy świętach czy urodzinach. Codziennie pije 5,3 proc., a 16,4 proc. sięga po alkohol kilka razy w tygodniu.

16,3 proc. osób przekonuje, że w ogóle nie pije, a 0,9 proc. nie potrafi określić swojej częstotliwości picia.

Alkohol „bo tak wypada”

„Większość Polaków spotyka się z sytuacją, w której ktoś sięga po alkohol nie z powodu chęci, lecz dlatego, że „tak wypada”. W sumie jest to aż 74,1 proc. pytanych. Najczęściej z powodu okazji, takich jak święta, urodziny czy imieniny (24,5 proc.)” – pisze Onet.

Skala problemu w opinii Polaków

20,1 proc. odpowiedziało, że kilka razy w roku było świadkiem takiej sytuacji, 13,8 proc. – kilka razy w miesiącu, 8,9 proc. – kilka razy w tygodniu, a 6,9 proc. – codziennie. 12 proc. ankietowanych nigdy nie było świadkiem takiej sytuacji.

Badani, zapytani, czy alkoholizm jest w Polsce poważnym problemem społecznym, w większości odpowiedzieli twierdząco – 56,9 proc. 29,9 proc. dostrzega ten problem w umiarkowanym stopniu.

Tylko 7,7 proc. uważa, że problem istnieje w niewielkim zakresie, a 2,1 proc. twierdzi, że alkoholizm nie stanowi żadnego problemu. Kolejne 3,4 proc. nie ma zdania.

Ponadto 64 proc. badanych przyznaje, że zna osobę w swoim otoczeniu, która ma realny problem z alkoholem. 27,3 proc. odpowiada przecząco, a 8,7 proc. nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Dostępność leczenia alkoholizmu

UCE Research zapytało także ankietowanych, czy ich zdaniem leczenie alkoholizmu w Polsce jest wystarczająco dostępne. Uważa tak 37,5 proc., a przeciwnego zdania jest więcej – 45,7 proc. Pozostałe 16,9 proc. nie ma zdania.

Miejsca zakupu alkoholu

Najczęściej ankietowani odpowiadali, że alkohol kupują w dużych sieciach handlowych (53,9 proc.), osiedlowych sklepach spożywczych (16,7 proc.) i sklepach monopolowych (11,3 proc.). Pozostałe miejsca to restauracje i bary (2,7 proc.), stacje benzynowe (2,3 proc.), zakupy online (1 proc.). O różnych miejscach w zależności od potrzeby mówi 11 proc.

Dostępność alkoholu w Polsce

Według 61,9 proc. badanych alkohol w Polsce jest zbyt łatwo dostępny. Mniej, bo 27 proc. osób, ocenia dostępność jako odpowiednią, a 7,7 proc. uważa, że powinien być trudniej dostępny, a 3,4 proc. nie ma zdania.

Priorytety w walce z alkoholizmem

W sondażu zapytano także, co powinno być priorytetem w walce z alkoholizmem. Najwięcej osób wskazuje na zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (26,2 proc.), wsparcie dla osób uzależnionych (22,5 proc.) oraz edukację i profilaktykę w szkołach (21,9 proc.).

Pozostałe odpowiedzi to: nagłaśnianie problemu w mediach (10,1 proc.), dodatkowe opłaty dla producentów (6,5 proc.), lepsze oznaczenia na opakowaniach (5,9 proc.), inne kwestie (2 proc.). Swojego zdania w tej sprawie nie ma 5 proc. osób.

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy

Jednocześnie 67,9 proc. Polaków popiera całkowite ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy: 36,8 proc. respondentów zdecydowanie, a kolejne 31,1 proc. raczej. Przeciwnych jest łącznie 24,9 proc., a 7,2 proc. nie ma zdania.

Zapytano również respondentów, czy zgodziliby się, by wprowadzono w Polsce zakaz sprzedaży alkoholu w jeden konkretny dzień w tygodniu. 31,6 proc. uważa, że to świetny pomysł, a 28 proc., że raczej dobry. Łącznie to 59,6 proc. Według 14,8 proc. to „raczej zły pomysł”, a 12,1 proc. – „bardzo zły pomysł”.

Wpływ ceny alkoholu na konsumpcję

Ostatnie pytanie dotyczyło ceny alkoholu. Pracownia zapytała: Gdyby alkohol był dwa razy droższy niż obecnie, to co by się zmieniło w twoich nawykach?

Według 32,5 proc. respondentów nic by się nie zmieniło. 27,6 proc. deklaruje, że piłoby mniej, a 18,5 proc., że całkowicie przestałoby pić. Duża grupa (10,1 proc.) szukałaby tańszych alternatyw, a 2,2 proc. osób zrobiłoby jeszcze coś innego. Odpowiedzi nie potrafiło sformułować 9,2 proc.

Sondaż UCE Research na zlecenie Onetu o problemie alkoholowym w Polsce został przeprowadzony w dniach 26-28 września 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1001 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.