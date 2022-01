"Jestem absolutnie pewny co do niemieckiej solidarności z nami i innymi sojusznikami w stawieniu czoła rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Różne państwa mają różne władze, zdolności, obszary ekspertyzy i wszystko to zbieramy razem, wzajemnie się uzupełniając" - oświadczył Blinken w odpowiedzi na pytanie o postawę Niemiec dotyczącą eksportu broni na Ukrainę.

Usilnie zachęcamy obywateli USA do wyjazdu z Ukrainy przy wykorzystaniu komercyjnie dostępnych środków - dodał Antony Blinken. Sekretarz stanu USA oznajmił, że amerykańskie władze mogą nie być w stanie im pomóc w warunkach wojny.

"Nasze przesłanie do wszystkich Amerykanów na Ukrainie brzmi, aby zdecydowanie rozpatrzyli opuszczenie kraju używając komercyjnych lub innych prywatnie dostępnych opcji" - powiedział Blinken.

"Jeśli Rosja dokona inwazji, to cywile, w tym Amerykanie wciąż przebywający na Ukrainie, mogą znaleźć się w środku strefy konfliktu. Rząd USA może nie być w stanie pomóc tym osobom w tych okolicznościach" - dodał

Stoltenberg: NATO i Rosja powinny przywrócić biura swoich reprezentantów w Moskwie i Brukseli

NATO i Rosja powinny przywrócić biura swoich reprezentantów w Moskwie i Brukseli - oświadczył w środę na konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Wyraził przy tym ubolewanie, że kontakty dyplomatyczne między Rosją a NATO zostały mocno ograniczone.

Sekretarz generalny Sojuszu zapewnił, że NATO jest gotowe wysłuchać obaw Rosji dotyczących bezpieczeństwa i zaangażować się z nią w rzeczywisty dialog. Zastrzegł jednak, że Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.