"Podczas dzisiejszego posiedzenia szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba pokazał nam kilka zdjęć. Na jednym z nich był ojciec, który płakał nad ciałem zabitego dziecka. To pokazuje, że teraz chodzi głównie o ochronę życia tysięcy ludzi na Ukrainie" - powiedział Blinken, występując wspólnie z szefową KE Ursulą von der Leyen po nadzwyczajnym posiedzeniu szefów dyplomacji krajów UE, na które Kułeba został zaproszony przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.

"To dramaty osobiste, które wywołał Putin, to on sprowadził tę katastrofę na Ukrainę. Ta tragedia niestety nie skończy się tak szybko" - mówił Blinken.

Według Blinkena chodzi też o wszystkie zasady, które ustalone zostały po dwóch wojnach światowych, m.in. o to, że jeden kraj nie może podporządkowywać sobie siłą innego kraju. "Wszystkie te zasady zostały zniszczone przez Putina, który wywołał wojnę" - mówił.

Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślał, jak obecnie ważna jest współpraca USA z Unią Europejską. "Prezydent USA Joe Biden jest przekonany, że nasze partnerstwo z UE jest nadrzędne i wspólnie musimy rozwiązywać problemy. Wspólnie zainwestowaliśmy w to partnerstwo i dzięki temu teraz jesteśmy w stanie zareagować. Musimy więc dalej wspólnie dążyć do tego, aby wojna się skończyła, a siły rosyjskie opuściły Ukrainę" - mówił Blinken.