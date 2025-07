Nowa edycja Moja Woda 2025 – będzie czy nie będzie?

NFOŚiGW potwierdził - trwają prace nad nową edycją programu Moja Woda. Jak ujawnia w odpowiedzi przesłanej do redakcji Farmera, nowa odsłona ma przynieść ważne zmiany – przede wszystkim rozszerzenie katalogu beneficjentów.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, po raz pierwszy z dofinansowania będą mogli skorzystać również rolnicy, którzy do tej pory byli wykluczeni z programu, jeśli wykorzystywali deszczówkę do produkcji rolnej.

Jak wyglądały poprzednie edycje programu Moja Woda?

Program Moja Woda po raz pierwszy ruszył w 2020 roku i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Oto krótkie podsumowanie:

2020 rok – pierwszy nabór, budżet 100 mln zł ,

, 2021 rok – kolejna edycja z budżetem ponad 136 mln zł ,

, Do 2024 roku – łącznie przeznaczono 236 mln zł na instalacje, które pozwalają gromadzić i zagospodarować ok. 2,5 mln m³ wody rocznie.

W 2023 i 2024 roku można było otrzymać do 6 000 zł dotacji (maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych).

(maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych). Wnioski składano do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Nabór do III edycji zakończył się 29 lutego 2024 r.

Co można było sfinansować z programu Moja Woda?

Dotacja obejmowała m.in.:

zbiorniki na deszczówkę (podziemne i naziemne) o pojemności min. 2 m³,

(podziemne i naziemne) o pojemności min. 2 m³, systemy do zbierania wód z dachu , chodników, podjazdów,

, chodników, podjazdów, studnie chłonne , skrzynki rozsączające, odwodnienia liniowe,

, skrzynki rozsączające, odwodnienia liniowe, instalacje wykorzystujące zebrane wody – pompy, filtry, zraszacze, sterowniki,

– pompy, filtry, zraszacze, sterowniki, zielone dachy – z wyłączeniem nasadzeń.

Ważne: Dotację można było otrzymać tylko na potrzeby prywatne, nie do działalności gospodarczej ani rolniczej.

Co ma się zmienić w programie Moja Woda 2025?

Jak potwierdził NFOŚiGW w odpowiedzi dla Farmera, nowa edycja programu Moja Woda ma objąć również rolników. To oznacza duży przełom – dotychczas nie mogli oni korzystać z dotacji, jeśli gromadzona deszczówka była wykorzystywana w gospodarstwach rolnych.

Kiedy nabór wniosków o dofinansowanie w programie Moja Woda?

Nie są jeszcze znane ani dokładne kwoty, ani terminy naboru wniosków. NFOŚiGW podkreśla, że obecnie trwają prace przygotowawcze i jest za wcześnie na szczegóły. Możliwe, że program wystartuje dopiero w 2026 roku – ale decyzja o jego kontynuacji już zapadła.

Można spodziewać się, że harmonogram zostanie ujawniony po opracowaniu szczegółów nowych zasad – najprawdopodobniej w drugiej połowie 2025 roku lub na początku 2026.

