Według nieoficjalnych informacji od osób związanych ze sztabem Koalicji Obywatelskiej, uzyskanych na podstawie danych z ok. 90 proc. obwodów, PiS ma szansę na 22 mandaty w 45-osobowym sejmiku, Koalicja Obywatelska na 20, SLD Lewica Razem na 2 mandaty, a Polskie Stronnictwo Ludowe na 1. Szacunki te mogą się jeszcze zmienić.

Wcześniej, w miarę napływania wyników z kolejnych części regionu, szacunki dotyczące podziału mandatów kilkakrotnie już się zmieniały. Późnym popołudniem z obliczeń wynikało, że PiS i KO mogą mieć w sejmiku po 21 mandatów, SLD 2, PSL 1. Później dane z południa województwa wzmocniły pozycję PiS, kosztem KO. Na ostatecznych wynikach może też zaważyć mandat dla PSL.

Około południa, na podstawie danych z ok. 60 proc. obwodów, prognozowano, że PiS może uzyskać samodzielną większość w sejmiku, czyli 23 mandaty. Później jednak szacunki te zmniejszyły się do 21-22 mandatów dla PiS, a w prognozach zyskiwały głównie SLD i PSL.

W kończącej się kadencji regionem rządzi koalicja PO, PSL, SLD oraz Śląskiej Partii Regionalnej. Jeżeli PiS nie zdobędzie w tegorocznych wyborach większości co najmniej 23 mandatów, a Koalicja Obywatelska porozumienie się z SLD i PSL - partie te będą mogły nadal tworzyć zarząd województwa.

Dotychczasowe szacunki potwierdzają, że porażkę w wyborach do sejmiku, a także prawdopodobnie do rad miejskich, poniosła Śląska Partia Regionalna - pod tym szyldem do wyborów przystąpili m.in. działacze Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ). Na kartach do głosowania nie było jednak pełnej nazwy komitetu, a jedynie skrót KW ŚPR, zaś na pozycji obok figurował konkurencyjny komitet pod nazwą "Ślonzoki Razem". W efekcie - wskazują w lokalnych mediach komentatorzy - środowisko Śląskiej Partii Regionalnej ma wynik słabszy niż przed czterema laty i prawdopodobnie nie zdobędzie mandatu w sejmiku.

Wojewódzka komisja wyborcza w Katowicach, do której trafiają dane dotyczące głosowania w wyborach do sejmiku z 36 komisji terytorialnych, nie podaje cząstkowych wyników głosowania. Do poniedziałkowego wieczoru komisja przyjęła jedynie część protokołów; pozostałe mają trafić do Katowic we wtorek.

W 2014 r. wybory do Sejmiku Woj. Śląskiego wygrała Platforma Obywatelska, wprowadzając do sejmiku 17 radnych. PiS otrzymało 16 mandatów, PSL obsadziło 5 miejsc, Ruch Autonomii Śląska (obecnie pod szyldem Śląskiej Partii Regionalnej - ŚPR) - 4, a SLD - 3. Przez całą kadencję regionem rządziła koalicja PO-PSL-SLD-ŚPR. W obecnych wyborach - według prognoz - w sejmiku zyskują zarówno PiS, jak i PO (w ramach Koalicji Obywatelskiej), tracą SLD i PSL. (PAP)

autorzy: Marek Błoński, Mateusz Babak