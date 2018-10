Mabion złożył drugi wniosek patentowy w zakresie wykorzystania Mabion CD20



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Mabion złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej drugie zgłoszenie patentowe w zakresie wykorzystania MabionCD20 do leczenia stwardnienia rozsianego stanowiące innowacyjne wskazanie dla cząsteczki, podała spółka. Przedmiotowy wniosek dotyczy zastosowania MabionCD20 na zasadzie monoterapii.

Zgłoszenie patentowe, z możliwością rozszerzenia w trybie PCT, z obszaru zastosowania MabionCD20 w leczeniu pacjentów z MS, nosi nazwę "Low aggregate anti CD20 ligand formulation", podano w komunikacie.

"Emitent wskazuje, że złożenie wniosku nie oznacza gwarancji uzyskania ochrony patentowej" - podsumowano w materiale.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.



(ISBnews)