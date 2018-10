Asbis podwyższył prognozę zysku po opodatkowaniu do 11,5-13 mln USD w 2018



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - ASBISc Enterprises Plc podwyższył prognozy przychody ze sprzedaży grupy do 2,1-2,2 mld USD, natomiast zysku netto po opodatkowaniu - do 11,5-13 mln USD, podała spółka.

"Niższe widełki skorygowanej prognozy są o ok. 11% wyższe w odniesieniu do przychodów i o ok. 15% wyższe w odniesieniu do zysku netto w porównaniu do górnej granicy pierwotnej prognozy. Podwyższenie prognozy wynika z wyższego niż grupa zakładała na początku roku wzrostu biznesu, co przekłada się na wyższe przychody i odpowiednio wyższe zyski" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie wypracowaliśmy w ciągu trzech kwartałów 2018 roku. Skupiliśmy się w tym czasie na dynamicznym poszerzaniu naszej obecności na rynkach, na których jesteśmy już obecni. Dzięki temu jesteśmy przygotowani na najbardziej intensywny w naszej branży IV kwartał. Wyniki, których spodziewamy się w ostatnim kwartale roku pozwalają nam na podniesienie prognozy finansowej" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Opublikowana 29 marca tego roku prognoza na 2018 r. zakładała, że przychody ze sprzedaży grupy w 2018 r. będą się kształtowały pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 9 mln USD a 10 mln USD, wskazano także.

"Istotne założenia prognozowanych wyników:

sytuacja na głównych rynkach działalności Grupy, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie będzie gorsza niż w II półroczu 2017 roku;

nie nastąpi znacząca deprecjacja walut w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie, która mogłaby negatywnie wpływać na popyt na tych rynkach;

nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa spółka;

konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku;

grupa nadal będzie działała w oparciu o korzystne warunki handlowe, które posiada u swoich kluczowych dostawców" - wymieniono również.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

