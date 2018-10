cardio.link zakończył pracę nad systemem telemedycznym dla badań holterowskich



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - cardio.link, spółka zależna firmy Infoscan, zakończyła prace nad systemem telemedycznym oraz nad konstrukcją urządzenia przeznaczonego do domowej diagnostyki zaburzeń pracy serca oraz innych chorób cywilizacyjnych, podała spółka. W I połowie przyszłego roku urządzenie ma trafić na rynek, a sama firma odpowiedzialna za projekt zadebiutuje na NewConnect.

System cardio.link opracowany przez specjalistów spółki to rozwiązanie służące do wykonywania badań typu holter EKG. Umożliwiają one wykrycie nieprawidłowości w pracy serca, które mogą być objawami takich chorób i zaburzeń, jak arytmia, zaburzenia rytmu serce czy choroba wieńcowa, podano.

"Specjaliści cardio.link oraz Infoscan przez ostatnie miesiące pracowali nad przygotowaniem rozwiązania, które pozwoli pacjentom na sprawniejsze i szybsze wykonanie badania holter EKG, a lekarzom znacząco obniży czas potrzebny na odczyt i analizę badania. Efekt końcowy prac nad projektem przerósł nasze oczekiwania. Udało nam się bowiem opracować system, który w połączeniu z innymi urządzeniami może stać się kompleksowym systemem do domowej diagnostyki wielu chorób cywilizacyjnych, nie tylko związanych z układem krążenia" - powiedział prezes cardio.link Miłosz Jamroży, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęcie pierwszych badań komercyjnych jest planowane na I półrocze 2018 roku. W tym okresie ma również dojść do debiutu spółki na rynku NewConnect, podano również.

"Spółka cardio.link widzi ogromny potencjał w opracowanym systemie i chce cały czas go rozwijać, w celu zwiększenia gamy oferowanych rozwiązań. W tym celu złożyła wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie w kwocie blisko 10 mln zł na potrzeby dalszych badań" - podsumowano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)