Jak podała w poniedziałek na swojej stronie internetowej Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), na Chrzanowskiego zagłosowało 14 866 osób, na Muzyk - 4 699 osób.

Frekwencja wyniosła 40,72 proc.

Wcześniej cząstkowe dane z obwodowych komisji z niedzielnych wyborów podawały lokalne media, publikowała je też na swojej stronie PKW. Z danych wynikało, że Chrzanowski zdobył przewagę głosów.

W I turze wyborów, 21 października, Mariusz Chrzanowski uzyskał poparcie 44,15 proc. głosujących; Agnieszka Muzyk - 23,03 proc.

Chrzanowski ma 34 lata i pochodzi z Łomży. Z wykształcenia jest prawnikiem. Zanim został prezydentem tego miasta, przez dwie kadencje był miejskim radnym PiS. Przed czterema laty startował w wyborach na prezydenta Łomży jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości; tym razem partia postawiła na Agnieszkę Muzyk, do czerwca zastępcę prezydenta Łomży.

Chrzanowski jednak ze startu nie zrezygnował i zrobił to z własnego komitetu wyborczego (został za to z PiS usunięty), który wprowadził też swoich kandydatów do nowej rady miasta. W 23-osobowej radzie KWW Mariusza Chrzanowskiego ma w nowej kadencji sześciu radnych; ośmiu ma Prawo i Sprawiedliwość, po czterech Koalicja Obywatelska i KWW Przyjazna Łomża, zaś ostatni mandat - Bezpartyjni Samorządowcy.

W województwie podlaskim są trzy miasta, gdzie w wyborach samorządowych wybierany był prezydent. W Białymstoku i Suwałkach wybory zostały rozstrzygnięte w I turze, a swoje stanowiska utrzymali Tadeusz Truskolaski i Czesław Renkiewicz.(PAP)

autorzy: Sylwia Wieczeryńska, Robert Fiłończuk