Na przestrzeni minionego tygodnia złoty umocnił się w relacji do euro o niemal dwa grosze, a w ciągu ostatnich pięciu dni kurs EUR/PLN poruszał się w przedziale 4,276 - 4,314. Złoty umocnił się również w relacji do dolara (około 0,5 grosza), mimo iż skala aprecjacji polskiej waluty była znacznie mniejsza niż w zestawieniu z euro. Kurs USD/PLN w ciągu tygodnia poruszał się w przedziale 3,732 - 3,793.

W skali tygodniowej polska waluta osłabiła się natomiast w relacji do funta szterlinga, o około dwa grosze. Kurs GBP/PLN oscyluje w piątek nieco powyżej poziomu 4,92.

W opinii Marka Rogalskiego z DM BOŚ piątkowe dane ze Stanów Zjednoczonych mogą sugerować przyspieszenie inflacji w USA. Analityk nie wyklucza, że rynek może niebawem zacząć szukać pretekstów do umocnienia dolara.

"W obecnej sytuacji sygnał płynący z PPI oznacza tylko, że obserwowane we wrześniu cofnięcie się inflacji CPI do 2,3 proc. rdr mogło być krótkotrwałe i kolejne miesiące mogą przynieść przyspieszenie. Rynek może grać na lepszy od spodziewanego odczyt już w przypadku danych październikowych – tu mediana zakłada 2,4 proc. rdr i 2,2 proc. rdr dla wartości bazowej. A nawet, gdyby tak się nie stało, to wydaje się, że za jakiś czas rynki zaczną dyskutować nad tym, czy Fed dokona w przyszłym roku trzech, czy czterech podwyżek stóp procentowych, podczas gdy teraz sprawa rozbija się o to, czy będą dwie, lub trzy. To może dawać dodatkowe preteksty za umocnieniem dolara" - napisał analityk walutowy DM BOŚ.

W piątek Departament Pracy USA poinformował, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w październiku wzrosły o 0,6 proc. mdm. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. mdm.

W skali tygodnia dolar lekko umocnił się w relacji do euro, kurs EUR/USD spadł do okolic 1,135.

Na polskim rynku długu miniony tydzień przyniósł delikatne wzrosty rentowności, na krótkim końcu i środku krzywej o 2 pb, zaś na długim końcu zwyżka wyniosła 3 pb.