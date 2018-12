"Rada Nadzorcza i zarząd GPW wydały wspólne stanowisko dotyczące kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Powstaje przejrzysty katalog okoliczności, które mogą być uznane przez Giełdę za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynkach prowadzonych przez GPW"- poinformowała GPW w poniedziałkowym komunikacie.

Dodano, że od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. "Doprecyzowanie tego wymogu dotyczy zarówno pierwszych (debiuty), jak i kolejnych emisji instrumentów finansowych mających być przedmiotem obrotu giełdowego" - napisano.

Jak wyjaśniono, celem wprowadzanych zmian jest "doprecyzowanie okoliczności emisji akcji, które mogą zostać uznane przez GPW za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego i zapobieganie ewentualnym negatywnym skutkom wprowadzania takich emisji do obrotu na rynku giełdowym".

"Konsekwentnie podejmujemy działania zwiększające bezpieczeństwo obrotu na GPW. W tym celu przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy uczestnikom rynku wykaz okoliczności, które mogą zostać uznane przez Giełdę za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. Liczę, że doprecyzowanie przepisów giełdowych pozwoli uniknąć sytuacji, w której doszłoby do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu papierów wartościowych, które mogłyby budzić wątpliwości" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Borowski z zarządu GPW.

GPW tłumaczy, że jednocześnie inwestorzy i same spółki otrzymają "jasny przekaz, że pewne sytuacje i okoliczności znacząco zwiększają ryzyko, że dane akcje mogą nie spełnić regulaminowych warunków dopuszczenia i tym samym pozostać poza obrotem giełdowym".

Jak wyjaśnia Giełda, okoliczności, które będą mogły skutkować odmową dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji lub praw do tych akcji, wyemitowanych z naruszeniem zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego będą dotyczyć m.in. "kwestii istotnie zróżnicowanych cen emisyjnych akcji, budzących wątpliwości wycen aktywów, obejmowania wnioskiem o dopuszczenie części emisji bez zgody akcjonariuszy, postępowań upadłościowych czy administracyjnych wobec emitentów".

"Jeżeli w stosunku do danych akcji lub PDA zachodzić będzie którakolwiek z okoliczności wymienionych we wspólnym stanowisku w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego, emitent powinien podać informację o tym fakcie do wiadomości publicznej, jako istotną z punktu widzenia ryzyka odmowy dopuszczenia lub wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu giełdowego" - napisano.

