RN Energi wyraziła zgodę na wydanie NTP dla budowy Ostrołęki C



Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi wyraziła zgodę na wydanie przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy, podała Energa.

"Rada nadzorcza Energa S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP - notice to proceed) związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. - lidera konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S., jak również uchwałę w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki w ten sposób, że Energa S.A. będzie głosowała za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie przez spółkę NTP dla generalnego wykonawcy" – czytamy w komunikacie.

Uchwały zostały podjęte pod warunkiem, iż w aukcji mocy z okresem dostaw rozpoczynającym się w 12023 r. projekt "Ostrołęka C" uzyska dla mocy określonej na certyfikacie warunkowym tj. 852,603 MW, cenę na okres 15 lat, na poziomie nie niższym niż określony w strategii aukcyjnej, podano także.

W lipcu br. walne zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems jako generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C. Wspólnikami Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. są Energa i Enea, które mają po 50% udziałów. Konsorcjum zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

