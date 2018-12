"Po wczorajszej wyprzedaży na Wall Street widać, że złoty nie zwraca na to uwagi i jest to dobry sygnał. Trzymamy się bardziej tego schematu, że dolar jest słaby i to przekuwa się na to, co widać na parze USD/PLN" - powiedział PAP Biznes Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.

"Myślę, że jeżeli chodzi o następny tydzień to eurozłoty utrzyma się w konsolidacji. Jeżeli nie nastąpi kolejne tąpniecie na rynku akcji, to wydaje się, że zmienność nie będzie zbyt duża i zakończymy rok oscylując wokół poziomu 4,28, a USD/PLN wokół poziomu 3,75. Ewentualne niesprzyjające wydarzenia mogłyby wpłynąć na kurs dolara względem złotego" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Jest szansa w przyszłym tygodniu na korekcyjne odbicie rentowności, ale będzie ono niewielkie. W krótkim okresie nastąpił spadek rentowności o ok. 40 pb, jest to bardzo dużo. Otoczenie, zarówno globalne - np. ostatnie posiedzenie Fedu, jak i krajowe, sprzyja polskim obligacjom. Większego pola do obniżek rentowności możemy spodziewać się z nowym rokiem, kiedy do kalendarza wrócą aukcje sprzedaży, pojawi się nowa podaż" - powiedział Arkadiusz Trzciołek, strateg rynku długu PKO BP.

piątek piątek czwartek 16.25 9.20 16.30 EUR/PLN 4,2871 4,2835 4,2866 USD/PLN 3,7626 3,7339 3,7527 CHF/PLN 3,7912 3,7851 3,7811 EUR/USD 1,1393 1,1472 1,1422 DS1020 1,30 1,36 1,36 PS0424 2,25 2,31 2,31 WS0428 2,80 2,88 2,87

(PAP Biznes)