"PKO Bank Polski zakończył 2018 rok jako najcenniejsza spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego wartość na ostatniej sesji notowań wyniosła niemal 50 mld zł" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, PKO BP, jako jedyny spośród polskich firm, wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, po wrześniowej reklasyfikacji naszego rynku do statusu rozwiniętego. "Przeklasyfikowanie Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez FTSE Russell jest pierwszą tego typu decyzją agencji od ponad dekady. Jest ona efektem ciągłej poprawy infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, oraz nieprzerwanego wzrostu PKB. Polska czekała na tę decyzję od 2011 roku, kiedy to trafiła na listę obserwacyjną FTSE Russell" - czytamy.

Bank przekazał, że jego aktywa wzrosły do najwyższego w historii poziomu 306 mld zł, w trzecim kwartale osiągnął również najwyższy w historii zysk netto.

"PKO Bank Polski (...) powiększa swoją sumę bilansową, która po III kwartałach wyniosła ponad 306 mld zł i była najwyższa w historii. Skala działalności banku jest ponad dwukrotnie większa niż 10 lat wcześniej. Dominującą pozycję PKO Banku Polskiego potwierdzają także bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk grupy po trzech kwartałach wyniósł 2,73 mld zł i był niemal o 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec trzeciego kwartału wyniósł blisko 9,9 mld zł" - przekazał bank.

PKO BP przypomniał, że "ogłoszone na początku listopada ub.r. wyniki europejskich stress testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków".

"Miniony rok był także czasem umacniania przez PKO Bank Polski pozycji bankowego lidera technologicznego. Stale rośnie popularność aplikacji IKO, z sukcesem przeprowadzono największe w europejskim sektorze bankowym wdrożenie technologii blockchain oraz zainicjowano bezprecedensowy projekt utworzenia Chmury Krajowej" - napisano.

autor: Aneta Oksiuta

>>> Polecamy: Pieniądze na dzieci pomogły rynkowi pracy